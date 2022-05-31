缅甸仰光周二发生炸弹爆炸事件 造成一人死亡九人受伤

缅甸

据法新社报道，缅甸警方消息人士说，仰光市中心5月31日发生炸弹爆炸事故，造成一人死亡，九人受伤。

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法新社的报道说，警方消息人士说，爆炸发生在当地时间周二下午3时20分左右，地点在一个巴士站附近。消息人士说：“一名男子在医院死亡，另有九人受伤。”

还有的消息来源称，缅甸仰光市区阿奴律陀路一公交车站附近发生爆炸，已致2人身亡，7人受伤，其中4人伤势严重。目前伤者已被送往附近医院救治，大批军警随即赶到并封锁了周边区域展开搜查。据目击者说，是一枚放置在公交车站附近的遥控炸弹造成了这次爆炸。

此前有报道说，缅甸军人政府已开始占领若开邦的朝拜场所，居民担心冲突可能爆发，房屋和宗教建筑会被毁。当地民族组织若开军在去年11月、2月和几天前与军队发生冲突，这表明缅甸的内乱可能会进一步蔓延。

本周一缅甸原民选总统温敏和国务资政昂山素季所涉非法租用和购买直升机案再次在内比都泽布迪瑞法院开庭，一名控方证人继续接受辩方律师的交叉质证。由于控方当天未能出示一项书面证据，该案将于6月6日再次开庭审理。据辩方律师介绍，两名被告健康状况良好。

自从去年2月军事政变推翻缅甸民选政府以来，已有数十万平民流离失所。前不久美国总统拜登在华盛顿主持了他与东盟领导人的首次面对面峰会。美国和东盟领导人表示，他们将加倍集体努力，以和平解决缅甸问题。美国-东盟发布的联合愿景声明称:“我们重申对该地区和平与稳定的承诺，并继续呼吁缅甸立即停止暴力，释放包括外国人在内的所有政治在押犯”。