越南宣布研发成功抗非洲猪瘟疫苗 创世界首例

越南宣布与美国研究人员合作开发了一种疫苗，用于猪对抗非洲猪瘟，这是世界首创。该疫苗经政府认证批准后将开始在越南启用，然后希望能够进行外销，帮助那些猪瘟肆虐的国家。

广告 继续浏览后续

根据费加罗报报道，预计越南当局将于周五( 6 月 3 日)发布仅针对越南国内上市施打的猪瘟疫苗批准的消息。 但越南政府也希望能够将此疫苗销售到国外，以帮助那些遭到猪瘟疫情对牲畜造成严重破坏的国家。越南农业部副部长 Phung Duc Tien 周三表示:“疫苗的生产是一个历史性事件（……）。我们也打算朝出口方向进行。”

猪瘟导致牲畜死伤惨重： 2019 年 2 月在越南首次发现非洲猪瘟，对人类无害，但对牲畜具有破坏性。

从那时起，越南不得不屠杀了数百万头猪只。 直到现在，全世界还没有出现推出市场可预防这种疾病的疫苗。

越南自 2020 年起与美国专家合作研发这种猪瘟疫苗，已经进行了五次临床试验。越南农业副部长还说： “这个抗猪瘟疫苗的免疫持续时间是六个月。”

他进一步说明：其安全性和有效性已得到美国农业部农业研究局的确认，

在越南，虽然非洲猪瘟疫情目前获得控制，但它继续肆虐世界某些地区。根据世界动物卫生组织(OIE)的数据：2020年1月至2022年4月，全球五大洲有35个国家，总共发现110万起非洲猪瘟案例。