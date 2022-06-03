台湾/日本/并购

台湾企业“买入日本”的行动在持续。自2016年鸿海精密工业收购夏普以后，台湾企业通过积极收购日本大型电子企业的业务提升了实力。最近，目标扩大至日本有潜力的汽车企业，在合作等方面加强活动。面对获取日本技术的台湾企业，也有专家表示担忧，认为日本对台湾的警惕感淡薄。

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据日本经济新闻署名中村裕、龙元秀明今天报道说；台湾企业掀起“买入日本”潮，引担忧。

台湾鸿海计划2023年起全面启动纯电动汽车业务，已与2360家供应商建立了合作关系。尤其是强于汽车技术的日本企业，与近100家展开合作，现在正在推进业务的全面筹备。鸿海2021年夏季宣布，与涉足属于纯电动汽车核心零部件的马达的日本电产开始讨论针对纯电动汽车业务组建合资企业。日本大型汽车零部件厂商一名高管表示：“缺乏汽车生产技术积累的鸿海目前正积极获取日本方面的技术”。

除了鸿海以外，与日本汽车行业展开合作的趋势如今正在台湾企业之间扩大。世界第3大半导体代工厂商联华电子（UMC）4月，与电装合作，在日本三重县的工厂生产用于纯电动汽车等的功率半导体。联华电子通过量产由电装设计的重要半导体，希望在纯电动汽车领域获得新技术。

已决定在日本熊本建新工厂的台积电（TSMC）也于2月将运营新工厂的当地法人改为与电装的联合出资，为了量产用于汽车自动驾驶系统等的半导体而开始合作。

随后犹如雪崩一般，台湾企业相继收购日本企业的业务。2018年鸿海收购东芝旗下的个人电脑业务，2019年联华电子收购富士通旗下的尖端半导体的三重工厂。到了2020年，涉足半导体的华邦电子收购松下控股的半导体业务，获得了主力工厂。

同样在2020年，鸿海通过夏普收购了为美国苹果生产液晶面板的日本显示器公司（JDI）主要工厂的白山工厂（石川县），台湾厂商从日本电子行业接连拿走业务。

该报道称，由于这些收购，台湾的电子和半导体行业现在具备超过日本的实力的情况增加，作为“最强的幕后主角”，开始在世界上发挥巨大的存在感。

但是，鉴于这种日本电子和半导体行业经历的历史，对于台湾企业最近将目标扩大至日本汽车行业、构建合作关系的做法表示出警惕的日本专家不在少数。熟悉日本企业与台湾、中国大陆企业合作等的一位日本专家指出，“如果今后在只顾眼前的合作等而麻痹大意，有可能会被台湾吸收技术，在汽车行业也发生逆转现象”。尤其是由于日本和台湾在政治上具有友好关系，存在容易建立商业层面关系的一面。但是这位专家表示“日本企业对中国大陆企业的收购和合作案件非常具有警惕感，但存在对台湾企业过于缺乏警惕的一面”。

该报道原文链接：https://cn.nikkei.com/industry/icar/48745-2022-06-02-05-05-00.html