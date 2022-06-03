朝鲜轮值撤军会议主席 称仍与美国交战

朝鲜/轮值国际裁军会议主席

因试射导弹及进行核试遭联合国制裁的北朝鲜，2日接掌日内瓦裁减军备会议轮值主席，引来多国批评和抗议。北韩驻联大使韩泰松还以挑衅语气宣称：“我国仍在和美国交战。”裁减军备会议并非联合国机构，而是在日内瓦联国总部召开的多边裁军论坛。根据裁减军备会议（Conference on Disarmament）数十年来惯例，65个成员国依国名英文字母顺序轮流担任主席国，而这一回轮到朝鲜。

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据中央社今天报道称，今年以来，朝鲜多次试射包括洲际弹道飞弹（ICBM）的各种飞弹。这个行事不可预测的国家将在未来3周内主持全球最重要的裁军论坛，导致约50国对此大表不满。

尽管朝鲜依例成为会议主席，数十个非政府组织仍呼吁各国退场以示抗议。不过，大规模退场状况并未发生，许多国家也仅派出较低层级外交官与会。美国、欧盟、英国、澳洲和韩国等国则借此场合严厉抨击平壤多次试射飞弹，以及可能进行2017年以来首次核试。

据澳洲大使戈尔利（Amanda Gorely）代表多国发言时说：“我们仍非常关切朝鲜民主主义人民共和国）的鲁莽行径，这些行径持续严重破坏裁军会议的核心价值。”她还强调，留在会场的决定绝不应被解读为对北韩违反国际法的“默许”。

北韩驻联合国大使韩泰松（Han Tae-Song）2日主持会议时，针对上述言论仅回应：“主席注意到您的发言。”此后韩泰松以北韩大使身份发言时，坚称北韩有权保卫自己免受美国“威胁”。他还指出，自1953年韩战停火、朝鲜半岛一分为二以来，平壤仍与美国处于交战状态。韩泰松还说：“任何国家都无权批评或干涉朝鲜的国防政策”。

据中央社说，裁减军备会议并非联合国机构，而是在日内瓦联国总部召开的多边裁军论坛，每年召开3次会议，就军备控制和裁军协定进行协商，并专注终止核武竞赛。