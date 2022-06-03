美日韩开会商讨应对朝鲜

美日韩/朝鲜

日美韩三国负责朝鲜事务的高官3日在首尔召开会议。这是自韩国尹锡悦新政府上台后三方首次面对面举行磋商。在朝鲜反复发射弹道导弹并有强行实施核试验之虞的情况下，力图强化合作。美国朝鲜政策特别代表金成指出朝鲜正在准备核试验，表示“美国与日韩的紧密同盟做好了应对意外事态的准备”，示意将由日美韩合作应对。

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据共同社今天报道称，日美韩三国高官开会磋商合作应对朝鲜。

除金成外，出席会议的还有日本外务省亚洲大洋洲局长船越健裕和韩国外交部朝鲜半岛和平交涉本部长金健。船越表示期待称：“确信在韩国的新政权下日美韩合作将取得进展。”他呼吁：“在可能出现包括核试验在内的进一步挑衅行为的情况下，三国合作更加重要。”

美国方面金成强调称：“目标依旧是朝鲜半岛完全无核化。”韩国官员金健说“朝鲜执意追求核只会让我们强化威慑力”，指出朝鲜孤立会使其严峻的经济状况进一步恶化，主张“重要的是引导其走向对话的道路”。

据共同社说，在文在寅政府时期，日韩关系恶化导致日美韩步调不一。现在的尹锡悦政府有意改善日韩关系，并展现出重视日美韩合作的姿态。