菲律宾/中国

菲律宾外交部日前对中国单方宣布南海禁渔令提出外交抗议。美国国务院发言人普莱斯今天推文表示，中方此举不符2016年南海仲裁结果，吁北京遵守国际法义务。

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菲律宾抗议北京南海禁渔令，获得美国相挺。据中央社署名陈妍君今天报道，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）推文中附上菲国外交部声明连结并表示，中国单方的南海捕鱼禁令不符合2016年南海仲裁结果，也与联合国海洋法公约（UNCLOS）规定的国际法不一致。“我们呼吁中华人民共和国遵守国际法义务。”

菲律宾外交部5月30日发布声明表示，已就中华人民共和国5月1日在北纬12度以北的南海区域单方实施3个半月的禁渔令提出外交抗议。这项禁渔令将持续到8月16日。这份声明说，菲国总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）4月8日与中国国家主席习近平电话会谈时曾表示，范围延续到西菲律宾海的中国禁渔令没有法律依据，且损害支持双边关系的互信、信心与尊重。

该报道说，“西菲律宾海”是马尼拉当局主张在南海拥有主权的部分，大致为菲律宾200海里专属经济海域范围。

中国外交部发言人赵立坚1日在例行记者会答复提问时说，中国在南海实施伏季休渔，是保护“中方管辖海域”海洋生物资源的正常措施。中方不能接受菲律宾外交部的无端指责。希望菲方客观正确看待，并切实履行南海沿岸国义务，共同促进南海渔业永续发展。

中国每年5月1日到8月16日实施“伏季休渔”捕鱼禁令，这项禁令从1999年持续至今。“伏季休渔”涵盖黄岩岛附近海域，但不包括南沙群岛。美国智库“亚洲海事透明倡议组织”（AMTI）一份报告指出，中国及外国渔船都须遵守这项禁令，包括争议海域在内。休渔期开始后，中国籍中小型渔船大多会回港，但也有许多船只前往北纬12度线南方，因此会与南沙群岛及印尼海岸外的邻国海警队发生冲突。

据中央社说，1月底以来，马尼拉和北京发生数次海上争议。菲律宾海巡署3月通报，一艘中国海警船在黄岩岛海域、距菲国巡逻艇约19.2公尺处近距离活动，违反国际海上避碰规则。近日还传出，中国海警船3月曾骚扰一艘进行台菲联合海洋科学研究任务的台湾励进研究船。