日本首相岸田文雄计划出席北约峰会

岸田首相计划于6月26日至28日出席在德国南部巴伐利亚州的埃尔茂宫（Schloss Elmau）举行的七国集团峰会，如果决定参加北约首脑峰会，会在七国集团峰会后前往西班牙。

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随着俄罗斯入侵乌克兰和台海局势的紧张，日本希望加强与美国和欧洲的合作。自俄罗斯从开始入侵乌克兰已经过去了100天，日本政府正与美国等国家一道，继续实施对俄罗斯的经济制裁和对乌克兰的支持，并鼓励亚洲等国家加大合作力度。

由于日程上和日本参议院选举时间表上重叠，岸田首相将在考虑选举情况后作出最终决定。

岸田首相计划于6月26日至28日出席在德国南部巴伐利亚州的埃尔茂宫（Schloss Elmau）举行的七国集团峰会，如果决定参加北约首脑峰会，会在七国集团峰会后前往西班牙。

6月3日，日本自民党外交委员会召开了研究国际秩序存在方式的小组会议（组长外交委员会会长佐藤正久），与会人士纷纷指出：岸田文雄首相应该参加北约（NATO）首脑峰会，因为这次会议预计将讨论针对中国的战略问题。外交委员会会长佐藤正久在会议之后对记者们说：作为亚洲和欧洲桥梁的日本如果不参加峰会，会缺少“画龙点睛”之笔。