缅甸军政权拟再开杀戒

缅甸/死刑

缅甸军政府已宣布将对包括政治犯在内的死囚进行处决。这将是近三十年来的第一次处决。而消息称缅甸军政府正准备处决著名民主活动家Ko "Jimmy "和昂山素季的前党员Phyo Zeya Thaw。上述两人都被判定犯有恐怖主义罪。

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据本台今天报道称，缅甸军政府准备再次动用死刑。

据本台在缅甸及南亚地区记者Carol Isoux的报道称，缅甸军政府的发言人刚刚宣布，军政府不久将执行至少四次死刑。被严重判刑的人中包括昂山素季所在政党的前议员Phyo Zeya Thaw，他于2021年11月被捕，并根据反恐怖主义法被定罪。他被指控组织了针对当局的袭击。第二位是著名的民主活动家Ko Jimmy ，他在1988年学生运动期间非常活跃。他被判定犯有在社交网络上煽动叛乱的罪行。另外两名男子因谋杀一名被指控为军政府线人的妇女也被定罪。

缅甸30多年来没有动用过死刑。 几十年来，缅甸的惯例是被判处死刑的人可以对其判决提出上诉。死刑判决或被撤销，法院或没有做出任何决定，这就使死刑判决暂停了，直到终身。但这一次，近30年来第一次发生对死刑判决的上诉被驳回，此为实际处决铺平了道路，而缅甸有数百名活动人士在军事政变后被军政权判处死刑。

这可能是军政府在农村地区发生了一年多的冲突，以及最近在包括仰光在内的主要城市的公共场所发生了几起炸弹袭击之后，为提高自己声音的一种方式。

根据监狱协议，上述四个人被判处绞刑。

据缅甸Info Burma的协调员Sophie Brondel呼吁西方领导人干预承担特别是在法律方面国际义务：必须制止军政府犯罪不受惩罚的现象。她解释说。"缅甸人民需要得到支持。原则上已经有很多国际谴责，但现在是国际社会采取行动的时候了。国际社会一直在对军政府政权进行制裁，但缅甸人民有一个合法的政府。民族团结政府正在呼吁承认和支持。据她呼吁，“有很多事情要做，而这些该做的事情还没有做，包括有罪不罚。我们需要支持国际司法倡议，但这在缅甸已经是一个持续几十年的问题。我们真的需要在这个层面上做一些事情，如一个特设的国际司法机构来调查缅甸军政府所有犯下的罪行并追究军政府的责任。因为所有这些恐怖，所有这些罪行，所有这些侵权行为，都是几十年来有罪不罚的结果。而国际社会从来没有拿起过正义的武器，所以在这个层面上仍有很多事情要做。”