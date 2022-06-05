哈萨克斯坦宪法修正案公投"成功"

宪法修正案公投

6月5日，哈萨克斯坦就宪法修正案举行全民投票。初步点票结果显示：多数为赞成票。“赞成票“胜出，因为在一个以压制批评声音而闻名的威权国家中无法出现“抗议”浪潮。

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哈萨克斯坦总统托卡耶夫当日在位于首都努尔苏丹“学生宫”的第59号投票站完成投票。他在结束投票后表示，“今天对国家具有历史意义，民众将做出决定性的选择。”

根据哈中央选举委员会发布的信息，宪法修正案投票晚20点结束。哈萨克斯坦共设立投票站点10013个，并在52个国家设立了境外投票站，注册选民超过1100万人。如投票率超过50％，结果将被认定为有效。截至当日14时，有超600万哈公民完成投票，投票率达53．43％。

中亚最大的前苏联共和国哈萨克斯坦拥有丰富的矿产和碳氢化合物，1 月份发生暴力事件，造成 230 多人死亡。

这场骚乱是该国 1991 年独立以来最致命的一次，此前发生了针对燃料价格上涨的和平抗议，然后升级为执法人员与平民之间的冲突。

在骚乱之前，现年 69 岁的哈萨克斯坦现任总统托卡耶夫被广泛视为 81 岁的纳扎尔巴耶夫先生的心腹，后者于 2019 年辞职，在暗中保持着巨大的影响力。

但一月份的骚乱标志着一个转折点，托卡耶夫总统似乎利用这场危机遏制了他的前任的影响力，并驱逐了一些与他密切联系的人。

托卡耶夫也赞扬了前共产党员纳扎尔巴耶夫所做的工作，他依靠碳氢化合物的意外之财维持着这个被草原覆盖的广阔国家。

纳扎尔巴耶夫和托卡耶夫都主张与邻国俄罗斯保持密切联系，同时与西方和中国保持伙伴关系。

在骚乱期间，托卡耶夫向莫斯科寻求帮助，作为军事联盟的一部分，莫斯科派出了军队。

自一月份以来，纳扎尔巴耶夫几乎没有公开露面。 但他在周一接受采访时呼吁投票支持改革。