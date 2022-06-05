安倍：创出让中国放弃武统台湾状况很重要

四方安全对话

日本前首相安倍晋三5日在东京演讲时表示，不论是日美、日美台、日美澳印“四方安全对话”（Qaud），理念相同国家间的关係应加强，创出让中国放弃武统台湾的状况很重要。

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安倍5日下午在第13届交询社展望研讨会举行演讲时谈到台湾局势。他表示，创出让中国放弃武统台湾的情况是很重要的，因此，要拥有那样的能力，同时也要展现那样的意志。

安倍指出，日本有必要加强防卫力量，并且以日美同盟为核心，提高吓阻力。

想3连任中国共产党总书记的中国国家主席习近平主张统一台湾。对此，安倍说：“绝对不能轻忽他们的想法，台湾有事就是日本有事。”

美国总统拜登5月23日在东京与日本首相岸田文雄举行高峰会后，在美日联合记者会上回应媒体提问时明言当台湾有事时，美国会防卫台湾。

对于拜登的这项发言，安倍6月5日在演讲时表示欢迎。安倍说，既然要求美国做出承诺，日本也应负起责任。

安倍重申，日本的国防经费应确保有国内生产毛额（GDP）的2%以上。

他说，各国有必要视自己国家的经济能力，负起责任。没有国家会为了不愿自救的国家而让自己的国民身陷危险。亚洲、印度太平洋地区今后将面临很大的问题。日本应明示国家的想法才行。