岸田文雄与尹锡悦是否参加北约峰会并举行双边会谈 ?

日本韩国

日本首相岸田文雄与5月就任的韩国总统尹锡悦都考虑出席将于6月底在西班牙马德里召开的北约峰会，两人是否届时举行双边会谈成为焦点。

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中央社综合日本共同社等报导，岸田正考虑出席6月29、30日的北约峰会，多名日本政府官员透露，如果岸田出席北约峰会，韩国政府方面已向日本探询举行日韩领袖会谈的可能性。5月才就任总统的尹锡悦是否能与岸田举行首度面对面会谈成为受关注焦点。

上一次日韩领袖面对面会谈是2019年12月，当时是日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅举行会谈。这次，北约邀请日本、韩国、澳洲、纽西兰4个亚太地区伙伴国出席北约峰会，4国领袖都有可能出席。

今年3月尹锡悦在韩国总统大选胜出后，岸田致电尹锡悦举行会谈，双方都认为有必要改善有争议历史问题和不理想的日韩关係，也都希望早日举行面对面会谈。在朝鲜数次发射弹道飞弹、进行核试之际，日韩加强合作关係能做到何种程度值得关注。

报导说，5月下旬，韩国调查船疑似在日本岛根县的竹岛（韩国称独岛）北方、日本专属海域（EEZ）进行水文调查。日本执政党自民党内部对此出现批评声浪，日韩关係是否能修复，情况尚不明朗。

岸田预定6月26至28日参加在德国举行的G7领袖峰会，预料可能之后前往西班牙。日本朝日新闻报导，俄罗斯侵略乌克兰，将可能促使岸田出席北约峰会，并将成为非北约成员的日本首相首度出席。但日本政府及自民党内部有人对此持慎重意见。