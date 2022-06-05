美韩联合军演 4年多来首次出动航空母舰

联合军演

韩国军方4日宣布，韩国与美国举行了联合军事演习，并出动一艘美军航空母舰，为4年多来首见。路透社报导，韩国合同参谋本部表示，为期3天的演习进行到5日，地点在日本冲绳岛外海的国际海域，包括防空、反舰、反潜和海上阻绝作战等课目。

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有迹象显示，朝鲜正准备进行2017年以来首次核子试爆。韩国官员先前指出，平壤为了准备第7次地下核子试爆，已进行一个引爆装置的多次实验。

韩国合同参谋本部说，参与这次演习的美国航舰，是排水量10万吨的核动力航舰雷根号（USS Ronald Reagan）；其他参演舰艇包括美国飞弹巡洋舰安堤坦号（USS Antietam）、神盾（Aegis）级驱逐舰班福特号（USS Benfold）以及美军舰队补给舰大角号（USNS Big Horn）。

韩国则出动排水量1万4500吨的马罗岛号（Marado）两栖登陆舰、排水量7600吨的世宗大王号（Sejong the Great destroyer）驱逐舰以及排水量4400吨的文武大王号（Munmu the Great）驱逐舰等舰艇。

这是2017年11月以来美国和韩国双边军演首度有航舰参与，也是韩国新任总统尹锡悦5月上任以来，双方的首次联合军演。

合同参谋本部发表声明说：“这次演习巩固了两国对于朝鲜任何挑衅予以严厉回应的决心，同时展现美国提供延伸性吓阻（extended deterrence）的承诺。”