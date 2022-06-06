回应朝鲜的挑衅美韩联合军演周一发射八枚弹道导弹

韩国/美国/朝鲜

美国和韩国在6月6日的联合军事演习中发射了8枚弹道导弹以展示武力，旨在表明这两个盟国已经准备好应对来自朝鲜的挑衅。就在一天前，朝鲜向朝鲜半岛东海岸海域发射了8枚短程弹道导弹，分析人士称，这是朝鲜有史以来规模最大的一次试射行动。

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韩国联合参谋本部周一表示，韩美当天凌晨4时45分起陆续向江原道东部海域发射共8枚地对地导弹——陆军战术弹道导弹，以应对朝鲜前一天发射短程弹道导弹。韩方和美方分别发射了7枚、1枚导弹。联参表示，韩美实施联合地对地导弹射击表明，即使朝鲜在多地发起导弹挑衅，韩方也会保持常态戒备态势，并具备可立刻精准打击挑衅原点、指挥及支援势力的能力和态势。

韩联社的报道说，韩美当天实施的联合地对地导弹射击与朝鲜前一天发起的短程弹道导弹挑衅力度对等。朝军前一天发射的8枚导弹射程在110~670公里之间，射高在25~90千米之间，速度为3~6马赫不等。韩美根据这些参数决定进行陆军战术弹道导弹射击。军方人士称，当天的导弹射击设定了多重靶标。

韩国联合参谋部发表的声明称，“我军强烈谴责朝鲜一系列的弹道导弹试射挑衅，并严肃敦促其立即停止加剧朝鲜半岛军事紧张局势和安全担忧的行为。”

美军印太司令部和驻韩美军司令部当天也发表声明称，驻韩美军和韩军开展实弹射击联合演习旨在展现韩美联军迅速应对危机的能力，韩美同盟正为韩半岛和整个印太地区的和平与繁荣献身，美方的协防承诺坚如磐石。

今年，朝鲜进行了一系列的导弹试射行动，从高超音速武器到近5年来首次试射其最大型的洲际弹道导弹。5月25日，在拜登结束为期6天的亚洲之行并离开亚洲的几个小时之后，朝鲜还试射了另一枚疑似洲际弹道导弹的物体。上周，美国呼吁联合国对朝鲜实施更多的制裁，作为对其发射弹道导弹的回应，但是却被中俄否决，这也是联合国安理会自2006年因朝鲜进行首次核试验而对其实施制裁以来，其内部首次出现的公开分裂。