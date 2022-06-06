国际原能总署：朝鲜宁边核设施扩建工程进行中

宁边核设施扩建

国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西（Rafael Grossi）6日在35个会员国组成的理事会季度会议上表示，朝鲜宁边主要核设施的扩建工程正在进行中。

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格罗西在写给国际原子能机构理事会的声明中指出：“据报离心机浓缩设施的附属建筑上头已装好屋顶，因此附属建筑目前外部已完工。”

声明还提到：“在轻水反应炉附近，我们观察到从2021年4月以来一直在建造的新建筑已经完工，相邻的两栋建筑也已经开始施工。”

格罗西6日还说，国际原子能总署正致力于派出一组国际专家团队到俄罗斯掌控的乌克兰扎波罗热核电厂（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant），这座电厂是全欧洲最大的核能电厂。

近几个月来格罗西一直强调，扎波罗热核电厂的情势构成安全风险，在那里的乌克兰人员接受俄方命令工作，他希望主导派团到这座核电厂。

格罗西在国际原子能机构理事会的季会上提到，目前乌克兰对于扎波罗热核电厂的备件供应情况感到担忧，且相关核材料数据仍未依照应有的方式传送给国际原子能机构。

格罗西指出：“我已经注意到乌克兰政府的诉求，我们正制定派遣这类任务团的形式；其他考量不应阻止这项重要国际任务的进行。”