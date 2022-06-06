日本自民党财经改革方针 罕见加注台海和平稳定重要性

台湾

朝日新闻报导，5月6日日本自民党政务调查会召开全体会议，会议上提出的修正案显示，有关外交暨安全保障领域，加注了5月美日领袖峰会联合声明所记载的「强调台湾海峡和平稳定的重要性，敦促两岸问题和平解决」的文字表述。

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中央社报道说，大会通过今年「经济财政营运及改革的基本方针」（骨太方针）。会上提出的这项修正案加注表述是很罕见的。

日本自民党党内在讨论时，考虑到中国造成「台湾有事」（武力犯台），有人主张应该明确记载日本将与台湾深化合作；但有人认为日本与台湾没邦交、担心会刺激中国，最后决定以说明美日峰会内容的形式表述。

政务调查会事务局长木原稔表示，骨太方针载入与台湾有关的表述，实属罕见。星期一的政务调查会的会议上，也有一部分的人要求这样的表述应从注释「升格」载入本文，最后交由政调会长高市早苗决定。

有关防卫力（国防力）的强化，原案无记载的期限，本月3日，明载入「5年以内」要加强防卫力，且在本文记载着国防预算要提高至比照北大西洋公约组织各国国防预算为国内生产毛额（GDP）2%以上的标准。

前首相安倍晋三等人向自民党提出建言指出，以北约各国国防预算对GDP占比目标（2%以上）为参考，期待日本5年以内达到必要的预算水准目标。

日本「骨太方针」是指出政权的重要课题及翌年度预算编列方向性的方针，正式名称是「经济财政营运及改革的基本方针」。这是跨越省厅（部会）的利害，由首相官邸主导，以推动改革，因此由首相担任召集人的经济财政咨询会议于每年6月左右拟定方针。 「骨太方针」始于2001年度小泉纯一郎执政时。