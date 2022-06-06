美韩发射八枚导弹 反制朝鲜

发射导弹反制朝鲜

韩国国防部官员表示，周一清晨，韩国和美国发射了八枚地对地导弹，展示美韩精准的打击能力，同时回应朝鲜週日发射八枚导弹。韩国总统尹锡悦表示，朝鲜核武问题已经对世界和平构成威胁。

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韩国当地时间清晨4点45分，韩国军队和驻韩美军十分钟内，从韩国东海岸发射了一枚美军导弹和七枚韩国导弹，导弹落入日本海。

韩国总统尹锡悦指出，朝鲜核武问题已经威胁到世界和平。

韩国总统尹锡悦：“朝鲜的核以及导弹威胁正在复杂化。朝鲜5日发射了各种弹道导弹。朝鲜的核以及导弹计划不仅威胁到朝鲜半岛的和平，而且威胁到东北亚和世界。”

据报，韩国总统府召开国家安全会议，尹锡悦下令指示相关部门保持严密戒备态势，并加强韩美延伸威慑和联合防御态势。

韩国军方表示，这次行动是向朝鲜展示精确打击的能力。

美国印太司令部也发声明表示，“韩美联盟仍然致力于朝鲜半岛和整个印太地区的和平与繁荣。美国对保卫韩国的承诺坚如磐石。”

朝鲜周日向东部海域发射了八枚短程弹道导弹，是尹锡悦上任以来，第三次武力挑衅。

截至目前，朝鲜今年已经进行了16次导弹试验，超过过去两年的总和。