柬再否认将授予解放军海军基地独家使用权的说法

军事基地

柬埔寨副总理布拉索昆7日和澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）通电话时表示：《华盛顿邮报》披露的消息毫无依据。

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柬埔寨政府发言人佩西潘早些时候告诉法新社：“柬埔寨不会允许中国军方专门使用该地点或将其变成其军事基地之一。” 柬埔寨国防部长和中国驻柬埔寨大使将于周三出席在云朗举行的新设施奠基仪式，其中包括一个新码头和一个修船厂。

中国外交部发言人赵立坚7日也在例行新闻发布会上说，柬埔寨已对这项消息作出了回应，柬埔寨宪法不允许外国在柬埔寨建设军事基地。云壤基地改造旨在加强柬埔寨海军维护海洋领土完整和打击海上犯罪的能力。他批评，“美方对柬方立场置若罔闻，一再恶意揣测、攻击抹黑，甚至对柬埔寨威胁、施压，这是典型的霸凌行径”。

据美国《华盛顿邮报》报道，多名西方官员称，这座海军基地将建设在柬埔寨位于泰国湾的云壤海军基地的北部，这是中国在海外建设的第二座海外前哨基地，也是中国在亚太地区建立的第一座海军基地。

这些官员和分析人士说，在南中国海西部拥有一个能够容纳大型海军舰艇的设施，是中国扩大在亚太地区雄心的一个重要因素，同时还能加强中国在东南亚海上关键通道附近的军事存在。

一名西方官员称，“我们评估认为，对于中国领导人来说，印太地区是中国重要的战略区域，中国政府也希望通过外交、经济和军事层面的措施，来让印太地区国家不愿意、也无法挑战中国的核心利益”。

《华尔街日报》2019年引述美国和盟国官员报道称，中国和柬埔寨已秘密签署了一项协议，允许中国军队使用在柬埔寨建立的军事基地。不过，北京和金边官员均否定了这个消息，柬埔寨首相和中国国防部发言人当时都称这份报道是谣言。中国官方称，中国只是在军事训练和后勤装备方面提供了帮助。柬埔寨官方则强调翻新基地是为了加强柬埔寨海军的能力，以保护海洋完整性和打击包括非法捕鱼在内的海上犯罪。

不过报道称，一名中国官员本周证实，军事基地将有一部分会转由中国军队专用。不过这名中国官员否认整个基地都将由中国军队专用，柬埔寨军事科学家也会使用基地设施。中国官员还说，中国人不会参与基地柬埔寨专用部分的任何活动。