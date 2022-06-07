美副国务卿：朝鲜若核试 华盛顿将果断回应

核试

在美国副国务卿温迪‧舍曼（Wendy Sherman）访韩期间，美韩两军于6月7日进行了一次联合空中力量展示。舍曼说，如果朝鲜进行核试验，将会有一个迅速果断的反应。

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这次演示中，两国共出动了20架战机，这是针对朝鲜週末发射8枚导弹的回应，显示美韩战力已随时就绪。

据韩联社报导，韩国空军投入F-35A隐形战机、F-15K、KF-16等16架战斗机，美国空军则出动4架F-16战斗机。

报导称，韩美战机在韩国西部空域组织攻击编队飞行。两军没有进行空投或实弹射击，此举可能是针对朝鲜挑衅调整应对能力，强化安全协调。

韩国联合参谋本部在一份声明中说：“韩美通过此次武力示威，展现了联防态势，以及针对朝鲜的任何挑衅，都能迅速而精准击中目标的强大能力。”

韩国军方补充说，为应对朝鲜发起更多挑衅的可能性，韩美正合作密切监视相关动向。

发表这份声明时，舍曼刚结束与韩国副外长赵贤东的会晤。两人在首尔针对朝鲜问题进行了一系列讨论。朝鲜最近进行了一系列导弹试验，一些分析人士认为，朝鲜正准备恢复核武试验。

“任何核试验都将完全违反联合国安理会的决议”，舍曼会后对媒体表示，“我们将对试验作出迅速果断的反应⋯⋯我相信，不仅韩美日，全世界都将以强有力且明确的方式回应。”

“我们已做好准备”，她补充说，“明天我们将继续（与韩国和日本）进行三边讨论。”

平壤今年已进行了18次导弹发射。几周来，政府官员与韩国专家一直警告，朝鲜唯一已知的丰溪里核试验场，已有新建设的迹象。首尔和华盛顿的情报官员指出，朝鲜可能已完成了核试验的所有准备工作。

联合国原子能机构（IAEA）负责人格罗西（Rafael Grossi）6月6日表示，朝鲜宁边主要核设施的扩建工程正在进行中。

赵贤东表示，若朝鲜进行核试验，韩国则不得不与国际社会合作，考虑採取新制裁措施。

他说，谋求朝鲜的完全无核化是韩国的一贯立场。

赵贤东说，双方就韩美日协作的重要性和有效性形成共识，将在此基础上，进行三国副外长会面，讨论具体、务实的合作方案。

在过去一个月里，朝鲜爆发了COVID-19疫情。截至周一，该国报告共有419,890人出现发烧症状。迄今为止，平壤拒绝了美国和韩国提供的任何协助。

舍曼说：“我们希望金正恩专注于帮助他的人民，应对我们都面临的COVID-19这一挑战，并回到谈判桌上，而非採取挑衅的、危险的且破坏稳定的行动。”