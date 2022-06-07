美韩副外长级会谈，提到台湾海峡和平与稳定

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美国国务院副国务卿雪蔓6月7日与韩国副外长赵贤东于首尔会谈，两人除共同谴责朝鲜近期导弹试射频频外，也谈到维护台湾海峡和平与稳定。

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雪蔓（Wendy Sherman）5日至14日访问亚洲，首站抵达韩国，7日相继与韩国外交部长朴振、首席副外长赵贤东举行双边会谈。

中央社报道，她与赵贤东在双边会谈中，谈到强化美日韩3边关系的重要性，以捍卫以规则为基础的国际秩序，实现朝鲜半岛去核化。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）会后发出雪蔓与赵贤东的会议摘要。两人谈到美国总统拜登（Joe Biden）与韩国总统尹锡悦5月21日峰会，并讨论美韩如何在峰会基础上深化关系。

雪蔓8号预计与赵贤东、日本外务省事务次官森健良举行3边会谈，讨论美日韩如何合作因应21世纪重大挑战。

朝鲜近期试射不断，5日罕见一口气试射8枚弹道导弹，韩美6日在韩国东岸发射8枚地对地导弹回应。

普莱斯表示，雪蔓与赵贤东在会谈中共同谴责朝鲜近期非法导弹试射，且关切平壤日益挑衅的行径。

对于其他区域情势，普莱斯指出，雪蔓与赵贤东讨论到国际为俄罗斯入侵乌克兰向俄国总统普京（Vladimir Putin）究责的努力。两人也谈论美韩应如何合作因应气候变迁、促进供应链韧性、提升性别平等。

结束访韩行程后，雪蔓将转往菲律宾，与菲律宾总统当选人小马可斯（Ferdinand Marcos Jr）及他未来内阁成员会晤，讨论深化美菲联盟的新作法，之后将飞往老挝、越南访问。