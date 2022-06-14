澳洲防长访日受专访 对中国扩军感忧虑

澳大利亚

据中央社报道：澳洲副总理兼国防部长马勒斯（Richard Marles）14日在东京接受日媒专访时表示，中国在南太平洋的军事行动可能为地区带来不稳定。他说，中国国防经费急增，可能造成扩军竞争。

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马勒斯受访时指出，中国国防经费急增，是二战后最大的增幅，恐造成扩军竞争。中国增强军备情况“不透明”，给周边国家带来不安，中国应负起说明的责任。

他强调，日澳以负责任的方式推动国防能力的现代化，会努力争取东南亚国协（ASEAN）等邻近国家的理解。

马勒斯访日前，在新加坡与中国国务委员兼国防部长魏凤和举行会谈。澳洲与中国近年关係恶化，两国国防部长2年多没举行会谈。

马勒斯对日经表示，与魏凤和很坦率的交换意见，会谈比预定的时间还要长。在会谈中，对于澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）政府才上台不久，中国战机就在南海上空妨碍澳洲军用反潜机一事以及中国试图片面改变现状等情况表达不安。

马勒斯对日经说：“透过对话，期待重返建设性关系的大门打开了。”他还说：“澳洲与中国之间正因有许多困难且複杂的问题，所以有必要对话。”

他表示，南海是海上贸易的要衝，南太平洋、东南亚国协堪称澳洲的后院，是澳洲拟定防卫政策上须优先处理的地区。他指出，目前在南太平洋，澳洲与中国之间正在进行战略上的竞争。

澳洲对于中国4月与南太平洋索罗门群岛缔结安保协定一事怀戒心。马勒斯对于索罗门群岛无意让中国建设军事据点表示欢迎。他说，如果中国在索罗门群岛建设军事据点，显然将大幅改变澳洲的安全保障架构。

马勒斯表示，中国企图以未曾有的方式打造世界。为了因应新的安保环境，澳洲将提升国防能力，坚持国防经费占国内生产毛额（GDP）的2%。以世界银行的资料显示，最近澳洲国防经费是占国内生产毛额的2.1%。

澳洲的最大的贸易伙伴是中国，马勒斯表示，期待从与中国地理上相近、经济关係密切的日本多学习一些经验。他指出，与中国保持经济上的连结，且要考虑到安全保障上的担忧，两者如何调和，是澳日两国共同的课题。

对于日本，马勒斯认为日本是共享民主、法治价值的美国的同盟国，澳日关係空前的重要。他表示，他上任后首度出访，在新加坡参加国际会议“香格里拉对话”后就访问日本，这显示澳洲很重视与日本的关系。

他说，现在的澳洲政府不同于2013年以来的保守联合的前政府，对于气候变迁对策，采取积极处理的态度。他认为，岛屿国家所面临的海面上升等的危机感是世界要共同正视的问题，他也期待澳洲能成为岛屿国家的好伙伴，与有援助开发实绩的日本合作。

有关美日印澳“四方安全对话”（Quad），马勒斯表示，在经济、科技等可望有许多进展；在安全保障领域也可扩大合作，除了与日美之外，也期待与印度进行安保合作。他认为若要维持“四方安全对话”架构，有必要顾虑到印度的立场。

在受访时，被问及是否希望日本加入美、英、澳所组成的“三方安全伙伴关系”（AUKUS）时，马勒斯仅说：“AUKUS的进展是持开放的态度。”他表示，期盼与日本进行技术层面的交流。他说，透过AUKUS架构，澳洲获得英美提供核子动力潜舰的技术等。