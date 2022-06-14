未有军事化协议

萨摩亚总理：没有与中国进行军事化协议

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Le Premier ministre sāmoan Fiamē Naomi Mata’afa, le Premier ministre Jacinda Ardern et le parti officiel sont conduits sur le parvis du Parlement pendant le pōwhiri
Le Premier ministre sāmoan Fiamē Naomi Mata’afa, le Premier ministre Jacinda Ardern et le parti officiel sont conduits sur le parvis du Parlement pendant le pōwhiri © Mark Mitchell
作者： 法广
3 分钟

6月14日，新西兰总理阿德恩和太平洋岛国萨摩亚总理马塔法会晤。马塔法强调，该国没有与中共签署军事化协议。这是萨摩亚总理马塔法上任后首次出访。新西兰以传统仪式欢迎这位太平洋岛国领导人。

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随后，马塔法与新西兰总理阿德恩召开记者会。马塔法表示，萨摩亚没有与中国进行军事化协议。

 

萨摩亚总理马塔法：“直接切入这个问题，萨摩亚和中国之间完全没有讨论军事化问题。”

马塔法说，中国外交部长王毅之前到访，提议与太平洋岛国建立安全条约，类似于北京与所罗门群岛的协议，但这些国家认为应该在地区论坛审议。

萨摩亚总理马塔法：“这些国家认为审议这类提案的适当方式，需要通过太平洋岛国论坛秘书处。”

“虽然这个问题源于所罗门群岛和中国之间的协议，但需要在更广泛的背景下考虑。”

新西兰总理阿德恩也表示，太平洋岛国论坛应该是讨论地区安全问题的地方。

新西兰总理阿德恩：“我们强调在太平洋地区的参与应推进太平洋优先事项的观点，与既定的区域惯例保持一致，并支持太平洋地区机构。”

太平洋岛国领导人将于七月中旬在斐济举行会议，这也是疫情过后2019年以来的首次面对面论坛。

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