萨摩亚总理：没有与中国进行军事化协议

未有军事化协议

6月14日，新西兰总理阿德恩和太平洋岛国萨摩亚总理马塔法会晤。马塔法强调，该国没有与中共签署军事化协议。这是萨摩亚总理马塔法上任后首次出访。新西兰以传统仪式欢迎这位太平洋岛国领导人。

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随后，马塔法与新西兰总理阿德恩召开记者会。马塔法表示，萨摩亚没有与中国进行军事化协议。

萨摩亚总理马塔法：“直接切入这个问题，萨摩亚和中国之间完全没有讨论军事化问题。”

马塔法说，中国外交部长王毅之前到访，提议与太平洋岛国建立安全条约，类似于北京与所罗门群岛的协议，但这些国家认为应该在地区论坛审议。

萨摩亚总理马塔法：“这些国家认为审议这类提案的适当方式，需要通过太平洋岛国论坛秘书处。”

“虽然这个问题源于所罗门群岛和中国之间的协议，但需要在更广泛的背景下考虑。”

新西兰总理阿德恩也表示，太平洋岛国论坛应该是讨论地区安全问题的地方。

新西兰总理阿德恩：“我们强调在太平洋地区的参与应推进太平洋优先事项的观点，与既定的区域惯例保持一致，并支持太平洋地区机构。”

太平洋岛国领导人将于七月中旬在斐济举行会议，这也是疫情过后2019年以来的首次面对面论坛。