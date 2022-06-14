韩国货车司机与政府谈判终于达成共识，8天罢工落幕

韩国/社会

韩国货车司机工会与政府14日晚达成共识，韩国国土交通部同意延长最低工资保证制度等等，因此，造成晶片、石化产品及汽车产业运输瘫痪的货车司机罢工在进行8天后落幕，货车司机15日起将回到工作岗位。

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韩国货车司机工会因抗议油价上涨、最低工资保证制度落日等议题发起罢工，他们与政府多次协商失败。双方于14日晚召开的第5次实务对话终于达成共识，工会也宣布罢工结束。

韩联社报导，国土部在这次谈判中同意协助争取持续实施原订3年落幕的最低工资保证制度，工会也退了一步，将原本要求的扩大实施至所有车种及品项，退一步要求扩大至部分车种及品项。

最低工资保证制度是为避免货车司机过劳、超载及超速所制定的法规，原订实施3年、在今年底落日。国土部先前向工会提出延长3年的方案，工会持正面态度，在14日的协商中谈定：国土部将先就过去3年成果向国会报告，争取在国会进行相关讨论。

韩国货车司机这次联合罢工，造成工业中心及主要港口货物运输瘫痪，韩国主要产业半导体、石化产品及汽车产业都受到了影响，零件及原材料无法及时获得，导致生产延误，完成品也无法正常输出。