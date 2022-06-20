卡塔尔世界杯“球迷证”注册系统将“台湾”改为“中华台北”

中国/台湾/卡塔尔世界杯足球赛

卡塔尔世界杯足球赛的“球迷证”注册系统近日将原本的“台湾”选项改为“中华台北”。台湾外交部谴责中国打压，而中国则赞赏卡塔尔政府恪守一个中国原则。

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中央社报道，日前有台湾网友爆料，填写卡塔尔世界盃足球赛“球迷证”（Hayya Card）注册系统时，没有台湾选项可选。然而，筹办单位原来已经恢复台湾选项，台湾外交部曾表达感谢肯定，但近日球迷证国籍选项又被从“台湾”改成“中华台北”。

台湾外交部就此发布新闻稿指出，卡塔尔世界杯足球赛筹备单位无法严拒不当政治势力的介入，在未能充分与台湾谘商的情形下，直接将世界杯足球赛“球迷证”注册系统有关台湾人的国籍标示，从“台湾”（Taiwan）再改为“中华台北”（Chinese Taipei），外交部表示高度遗憾。

台湾外交部表示，中国政府恃强凌弱，无视国际社会对此事的关注及各界给予台湾的支持，一再公然以其虚构的“一中原则”持续在国际间矮化台湾，制造台湾属于中国的假象，以政治操弄染指讲求公平正义的国际体育赛事，台湾外交部给予强烈的谴责。

台湾外交部重申，中华民国台湾与中华人民共和国互不隶属，中华人民共和国政府从未统治过台湾，唯有经由台湾人民自由选举的政府才能在国际间代表台湾人民。中国政府持续在国际间散播台湾是中国一部分的不实论述，只会招致台湾人民的唾弃与不齿，徒增国际社会对中共政权的反感。

台湾外交部表示，将继续与中华足球协会密切协调，在同时兼顾球迷权益及尊严的前提下，持续与世界杯足球赛主办单位坦诚沟通，寻求其他正面积极的作法。

在中国大陆方面，中国外交部发言人汪文斌20日在例行记者会上表示，台湾是中国的一部分，坚持一个中国原则是国际关系基本准则和国际社会的普遍共识。中方赞赏卡塔尔政府恪守一个中国原则，并根据国际体育赛事一贯做法处理相关事宜。