日本自民党干事长：力争参议院选举后早日提议修宪

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日本自民党干事长茂木敏充6月20日在接受多家媒体采访时表示，将力争在国会参议院选举后早日由国会提议修改《宪法》。茂木敏充称：“将在选举后尽可能早的时期，向国会提交修宪草案，力争促成提议。”他设想自民党、公明党、日本维新会、国民民主党等修宪势力在参议院选举中，将获得提议修宪所需的三分之二以上议席，以此为前提做出了发言。

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据了解，本届日本国会会期于6月15日结束，而日本参议院选举将于6月22日公示，7月10日进行投开票。茂木敏充周一在接受采访时表示：“随着乌克兰局势和我国周边的安全环境加速变得越来越严峻，我们要呼吁制定一个坚决的前沿外交和安全战略。我们要通过对高油价和高物价采取迅速和全面的措施，坚决保护人民的生活。我们希望通过对人力资源和尖端技术的大胆投资实现工资增长，并使日本经济进入新的增长轨道。”

考虑到此前的例行国会上对讨论修宪态度积极的政党，茂木敏充主张说“主要政党之间共享了日程意识，希望早日实现修宪”。对于力争早日修宪的理由，他指出安全环境等已经大幅改变，“期待不是旧态依然的一部分在野党，而是对修宪态度积极的政党和议员获得国民的支持”。

茂木敏充在采访中介绍称：“毫无疑问，包括安全在内的历史环境正在发生巨大的变化。在这次参议院选举中，我们希望那些对宪法改革持积极态度的政党和立法者，而不是一些老牌反对党，能够赢得公众的支持。我们的目标是在参议院选举之后，尽快向国会提出并提交宪法修正案草案。我们希望在主要政党之间分享一系列进程的时间表意识，并尽快实现宪法改革。”

据悉，茂木敏充重申参议院选举的胜负线是包括非改选议席在内的执政党议席过半数。他还表示，“包括执政党获得过半数改选议席在内，将争取累积更多议席”。

此外值得一提的是，日本朝野9个政党的党魁19日参加了富士电视台节目的讨论会。自民党总裁、首相岸田文雄围绕强化防卫力，对拥有核动力潜艇展现谨慎姿态。立宪民主党和公明党也给出否定意见，共产党、令和新选组和社民党表示反对。另一方面，日本维新会和NHK党则支持引进。国民民主党也主张应该考虑。