中俄海军日本门前活动增多 东京关切

中国/日本

日本防卫省统合幕僚监部21日发布消息称，此前在太平洋一侧南下的中国海军2艘导弹驱逐舰和1艘补给舰21日凌晨3点前后通过伊豆诸岛并向西航行。另一方面，从北海道近海沿太平洋一侧向南航行的俄罗斯海军驱逐舰等5艘舰艇，21日上午7点前后从对马海峡北上并驶入日本海。据分析，俄军舰或启程返回。中国军舰曾数次靠近钓鱼岛海域。

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据共同社今天报道称，中国军舰通过伊豆诸岛，俄军舰北上日本海。日本防卫省正在分析中俄两国军舰在同一时期分别以环绕日本列岛的线路航行的意图。

据防卫省消息，3艘中国军舰进入太平洋后19日在宫城县近海、20日在千叶县近海航行。

5艘俄军舰19日穿过冲绳本岛和宫古岛之间海域驶入东海。海上自卫队舰艇开展了监视和情报收集工作。

共同社报道称，多名日中关系消息人士21日透露，中国海军的军舰6月上旬在距尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）非常近的以西约30海里（约55公里）的海上航行，日本通过外交途径向中国表达了“关切”予以牵制。虽然是在国际法上没有问题的公海上航行，但通常是在更远的约45海里的海域通过，日本提高了警惕。

中国意在通过海警局的舰船反复驶入日本领海等来改变日本有效控制尖阁的现状。2016年6月首次发现中方军舰在领海外侧的毗连区航行，此外2018年1月有潜艇在毗连区潜航，日本向中国提出了严正抗议。最近活动有所克制，但似乎是试探日方的举动仍在持续。

据多名消息人士称，此次航行的是1艘中国海军护卫舰。海上保安厅在尖阁以西约30海里处发现其由北向南移动，从台湾和与那国岛之间南下后向西移动。

共同社说，日本政府为明确传达关注中国军舰航行的事实，表明了“关切”予以牵制，正在分析中方意图。拟23日举行的日中外交部门司局长级关于东海的磋商也可能提及此事。

围绕尖阁，防卫相岸信夫12日与中国国务委员兼国防部长魏凤和会谈，就凭借实力单方面改变现状的尝试表达了强烈担忧，要求中方克制。

据共同社说，中国提出建设“海洋强国”并加强了活动。中国海军的导弹驱逐舰等本月从对马海峡北上后，穿过宗谷海峡和津轻海峡，似乎绕日本列岛航行了一周。

而去年10月，中国和俄罗斯的海军舰艇几乎绕了日本列岛一周。