日美韩拟北约峰会期间举行首脑峰会 韩国将在布鲁塞尔新设驻北约代表处

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自东京方面消息，日本、美国和韩国已开展协调，拟配合将于6月29日至30日在西班牙首都马德里召开的北约峰会期间举行三国首脑会谈。此外，韩国总统办公室22日宣布，该国将在比利时布鲁塞尔新设驻北约代表部。

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据共同社引述多名日本外交消息人士的话报导，美方对举行三国领导人会谈态度积极，下一步将就具体日程展开协调。这将是日本首相岸田文雄、美国总统拜登和韩国总统尹锡悦之间的首次三方会谈。5月就任的尹锡悦有意改善日韩关系。韩国政府此前曾就尹锡悦与岸田文雄的单独会谈征询过意向，但岸田政府担心保守派等的反对会对日本参议院选举造成影响。

报导指，日本政府似乎认为，如果是包含美国的三国会谈将能得到理解。谈预计也将考虑到在东海和南海加强活动的中国，确认携手推进“自由开放的印度-太平洋”。据悉，日本政府还在探讨于北约峰会期间举行日本、韩国、澳大利亚、新西兰四国会议。

首尔方面，韩国国家安保室长金圣翰周三发布消息称，尹锡悦在出席北约马德里峰会期间将同与会的十个国家领导人举行双边会谈。这也将是韩国首脑首次出席北约峰会。北约方面此次还邀请了日本、澳大利亚、新西兰亚太四国首脑与会，其他三国首脑也表明了出席意愿。据韩联社报导，金圣翰将尹锡悦出席北约峰会的意义归纳为三个方面，首先是强化基于自由民主价值的团结，其次是扩大综合安全的基础，最后是有效应对新型安全挑战。

据金圣翰介绍，首先，北约30个成员国都是与韩国共享自由民主、法治、人权等普世价值与规则的传统友邦，尹锡悦有望通过峰会详细阐述韩国政府在朝核、朝鲜问题上的立场，争取与会国家的广泛支持。其次，在乌克兰事态等难以预测的国际局势下，与北约成员国共同建立综合安全网络，其意义在于与北约谋求综合合作，而非集体安全。

最后，北约在新兴技术、海洋安全、网络安全等应对新型安全挑战方面有着长期的研究积淀，韩国正与其讨论共享情报、联合操演、共同研究。为提供长效支撑，韩国计划在比利时布鲁塞尔设立韩国驻北约代表处。

报导指，金圣翰表示，尹锡悦将借此机会与北约10国首脑举行双边会谈，讨论核电、芯片、新能源、军工产业等双边事务，并争取各国支持釜山申办2030世博会，支持韩国解决朝核问题。

另就上文所提到的日美韩首脑借此机会在马德里举行三国峰会一事，韩联社的报导则认为，目前来看，会谈前景不明。韩日两国领导人或以从简的会外会形式对话。但还有观测认为，尹锡悦将在出席韩日澳新四国峰会时与岸田文雄会面。在此期间也有可能举行韩美日首脑会谈。