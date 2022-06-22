澳洲新任防长访印：2020年对印军的攻击是我们都应注意的警告

澳大利亚/印度/印太

澳大利亚副总理兼国防部长马尔斯（Richard Marles）6月20日开启了为期4天的对印度的访问之旅。他相继于21日和22日与印度外交部长苏杰生(S. Jaishankar) 和国防部长拉杰纳特·辛格(Rajnath Singh)举行了会谈。马尔斯也是首位到访印度的澳洲工党新政府高级官员。他在访问期间接受媒体采访时表示，澳大利亚和印度之所以走到一起，是因为两国都在努力应对一个“难题”，即如何调和与中国强有力的经济关系和对北京日益增长的军事力量的共同忧虑。

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拉杰纳特·辛格在周三的防长会议结束后通过推特表示：“今天在新德里与澳大利亚副总理兼国防部长理查德·马尔斯先生进行了出色的讨论。我们回顾了两国之间全方位的国防和战略合作，并为进一步深化合作铺平了道路。”他补充说：“澳大利亚是印度亲密和值得信赖的伙伴。印度和澳大利亚之间的双边国防合作是我们全面战略伙伴关系的一个重要支柱。我们紧密的伙伴关系是印太地区稳定的一个重要因素。”

马尔斯就当天的会谈介绍称：“受到了印度国防部长拉杰纳特·辛格的热烈欢迎，并进行了出色的首次会晤，在推进（两国）国防关系方面发挥了作用。我们讨论了我们的防务伙伴关系以及我们确保一个安全、繁荣和有韧性的印太地区的共同雄心。”此外，马尔斯在接受澳大利亚广播公司（ABC）采访时就印澳两国所面临的战略形势作出了直白的评估。

马尔斯说：“我认为，在我们两国的历史上，从来没有出现过我们有如此强烈的战略一致的时候。”他称：“对印度和澳大利亚来说，中国是我们最大的贸易伙伴。而对于印度和澳大利亚来说，中国（也）是我们最大的安全焦虑。”马尔斯谈到：“我们都在努力调和这些事情，这不是一个容易解决的问题。现在是与朋友进行协调的时候。”

报导提及，在过去十年中，双方大大加强了国防合作和联合军事演习。两国正在举行越来越复杂的双边海军训练演习，而澳大利亚最近参加了由印美日参与的“马拉巴尔”海军演习。印军军机还将再次参加今年在澳大利亚举行的 “一片漆黑”（Exercise Pitch Black）多边空军演习。今年4月，印度向达尔文部署了一架P-8海上巡逻机，而澳洲在本月初向印度派出了自己的P-8飞机。

马尔斯在采访中指出，他希望澳洲和印度继续加深联系，以实现更大的情报和信息共享，同时寻找新的机会来扩大培训。他说：“所有这些都是好的迹象，但我们希望继续这一轨迹，并看到我们两国的国防部队之间有更大的行动接触。”马尔斯说：“最终，它是试图增长我们两个国防部队之间的互操作性和舒适的接触......我们正在寻找方法，让我们的国防部队更多地与对方接触。”

马尔斯和拉杰纳特·辛格会后还发表了一份联合声明。声明称，两国防长“回顾了印度-澳大利亚全面战略伙伴关系的国防和安全支柱。他们重申致力于在相互信任和理解、共同利益和共同价值观、民主和法治的基础上实施全面战略伙伴关系。他们欢迎两国防务演习和交流的多样性和频率不断提高，并承诺通过‘印度-澳大利亚相互后勤支持’安排在业务活动的基础上继续努力。”

声明指出：“部长们回顾了战略挑战和地区安全形势，并重申了他们的共同目标，即建立一个开放、自由、包容、繁荣和基于规则的印太地区。他们期待着印度参加澳大利亚2022年10月举行的印太奋进演习（Indo Pacific Endeavour exercise）。”

值得一提的是，马尔斯周三还在位于新德里的印度国防学院发表了讲话。他在讲话中提及：“澳大利亚新政府的优先事项之一是印度。正如我今天在《印度快报》上所写的那样，澳大利亚应将印度作为优先事项是无可非议的。澳大利亚必须加深对世界上最古老的连续文明之一、即将成为世界上人口最多的国家，以及一个具有深远影响的大国的了解和接触。”

马尔斯说：“我们的世界，以及我们的地区面临着自第二次世界大战结束以来最严重的战略事件汇合：战略和地缘经济竞争的加剧，欧洲战争的回归，日益增长的气候风险，以及持久的大流行病影响，所有这些都在推动通货膨胀、供应链冲击和去全球化的发展。”

马尔斯表示：“我本周的访问反映了这一信念，也反映了阿尔巴尼斯政府将印度置于澳大利亚在印度-太平洋及其他地区的核心地位的承诺。作为澳大利亚的新任国防部长，我上任时意识到了一项深刻的责任：确保澳大利亚拥有必要的能力，在我们70多年来遇到的最艰难的战略环境中保卫自己。”

就中国问题，马尔斯在讲话中说：“我们任何人都不会忽视，更深入的澳印安全合作往往被看作是对崛起的中国的回应。两个民主国家合作应对战略变化并没有什么值得注意。但是，如果像一些评论家所倾向的那样，认为中国是每个决定的中心，那就错了。”

马尔斯说：“我们都期望一个更强大的中国在地区和国际事务中拥有更多的发言权。但重要的是，中国权力的行使要表现出我们共同繁荣和安全所需的特点。尊重商定的规则和规范。贸易和投资的流动要基于商定的规则和有约束力的条约承诺。国家间的争端通过对话并根据国际法得到解决。当涉及到我们在印太地区看到的重新武装时，这一点至关重要。”

马尔斯说：“澳大利亚并不质疑任何国家在符合其利益和资源的情况下实现军事能力现代化的权利。但大规模的扩军必须是透明的。而且，在进行大规模扩军的同时，还必须有让人放心的外交手段。中国的扩军现在是我们自第二次世界大战结束以来看到的任何国家最大和最雄心勃勃的。至关重要的是，中国的邻国不能将这种扩军视为对它们的风险。因为如果没有这种保证，各国将不可避免地寻求提升自己的军事能力作为回应。不安全感是推动军备竞赛的原因。”

马尔斯说：“印度自身的经验比大多数人更能说明这一格言。2020年沿实际控制线对印度军队的攻击是一个我们都应该注意的警告。澳大利亚当时站出来维护印度的主权，现在也继续这样做。中国承诺通过符合国际法的对话过程来解决这一争端，这一点至关重要。基于规则的全球秩序在任何地方都很重要，包括在地球上的最高处。”

就俄罗斯入侵乌克兰，马尔斯还表示：“欧洲战争的回归是另一个警告。我不是来这里说教印度应该如何应对这场冲突，或者应该如何处理与俄罗斯的关系。每个国家都需要做出自己的选择。但俄罗斯对乌克兰的战争确实告诉我们，我们不能仅仅依靠经济上的相互依存来阻止冲突；当一个国家坚定的军事扩军造成军事力量的不平衡时，威慑就会失败。这种不平衡促使普京总统得出结论，认为冲突带来的好处大于风险。”

马尔斯强调：“这是澳大利亚正在铭记的一个教训。确保我们地区的任何国家都不会出现类似的判断，这符合我们所有人的利益。”他在演讲最后提出：“如果我们要成功驾驭我们在印太地区所面临的复杂战略环境，印度和澳大利亚将需要智慧和力量。澳大利亚随时准备与印度更加紧密地合作，以建立一个开放、包容和有韧性的印度-太平洋。”