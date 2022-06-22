阿富汗东南部强震 至少950人遇难 预计死伤还会增加

阿富汗强震

周二至周三凌晨间，阿富汗东南部偏远边境地区发生强烈地震，本文截稿前，据法新社最新消息称，至少950人丧命，且随着偏远的山区村庄传来伤亡信息，死亡人数可能还会攀升。

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法新社在先前报道引述了阿富汗政府发言人穆罕默德·纳伊姆（Mohammad Naeem）在推特上写道：“迄今为止，帕克蒂卡省和霍斯特省的地震造成的死亡人数达到 255 人，500 人受伤。”

“许多房屋遭到破坏，人们被困在里面”，政府副发言人比拉勒·卡里米（Bilal Karimi）告诉法新社。

他此前在推特上表示：“我们呼吁援助机构立即向地震灾民提供救济，以避免一场人道主义灾难。”

据美国地质调查所（USGS）称，这次地震的震级为 5.9 级，发生在周三凌晨 1 点 30 分左右，震源深度为 10 公里，非常靠近巴基斯坦边境。

第二次 4.5 级地震几乎同时发生在同一个地方。

据来自帕克蒂卡（Paktika）的部落首领 Yaqub Manzor 称，许多伤者来自该省的吉扬区，并被救护车和直升机送往医院。

他在电话中告诉法新社：“当地市场已经关闭，人们已经赶往（帮助）受灾地区。”

按社交媒体上发布的照片​​显示，在这个贫困且难以到达的农村地区，一个村庄街道上倒塌的房屋。视频还显示受灾地区的居民将受伤人员抬上直升机。

阿富汗首都喀布尔（Kabul）一名居民也在欧洲地中海地震中心（EMSC）网站上发文说“强烈且漫长的摇晃”。

巴基斯坦总理谢赫巴兹谢里夫表示，他对这场灾难“深感悲痛”，并称巴基斯坦当局正在努力向阿富汗同僚提供支持。

“欧盟正在监视局势（......），并随时准备协调并提供紧急援助”，欧盟阿富汗特使托马斯尼克拉森在推特上写道。

与此同时，联合国也表示正在研究援助需求。

阿富汗经常遭受地震袭击，尤其是位于欧亚板块和印度板块交界处的兴都库什山脉。

法新社指出，由于阿富汗农村家庭的复原力较弱，这些灾难可能特别具有破坏性。长期以来，阿富汗的应急服务机构数量和能力有限，不适合单独应对重大自然灾害。

2015年10月，跨越阿富汗和巴基斯坦的兴都库什山脉发生7.5级强烈地震，在这两个国家造成380多人死亡。