新总统就职前 菲律宾终止中菲南海油气开发协商

南中国海

菲律宾下届总统当选人小马科斯将于30日就职。即将卸任的菲律宾外交部长洛钦23日宣布，在总统杜特尔特指示下，马尼拉已全面终止与北京的南海油气开发合作协商。

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小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）5月下旬受访时曾说，在南海议题上，新政府不会允许任何“平方毫米”的菲律宾沿海海域权利被践踏。

菲律宾"每日询问报"（Philippine Daily Inquirer）和马尼拉公报报导，洛钦（Teodoro Locsin Jr.）23日在菲律宾外交部成立124周年庆发表演讲时说，已执行杜特尔特（Rodrigo Duterte）的指示，“石油和天然气的讨论全面终止。没有什么悬而未决的；一切都结束了”。

洛钦未透露杜特蒂何时下达这项指示。

洛钦说：“3年过去了。我们尚未实现开发石油和天然气资源这个对菲律宾如此重要的目标。但（合作开发）不能以主权为代价；一丁点都不行。”

他表示：“我试了3年希望达成协议，促进在西菲律宾海的石油和天然气探勘与开发。我们在宪法允许范围内尽了所能。”

菲律宾1987年宪法规定，公共领域所有土地、水域、矿产、煤炭、石油和其他矿物油、渔业、森林或木材、野生动物、动植物和其他自然资源都归国家所有。自然资源探勘、开发和利用应受国家全面管制和监督。国家应保护其群岛水域、领海和专属经济海域的海洋财富，其使用和享有仅限于菲律宾公民。

西菲律宾海是菲国主张在南海拥有主权的部分，大致为菲律宾200海里专属经济海域范围。

洛钦说：“从我们所站的深渊边缘再往前一步就是陷入宪法危机。这解释了我的突然退缩，使中国外交部长王毅与我3年的真诚努力付诸东流。”

他强调，与北京协商南海油气开发合作期间，马尼拉坚守2016年南海裁决，“我们没有放弃任何一吋领土或一丁点我们的水域”。

小马科斯5月下旬受访时曾说，南海议题上，新政府不会允许任何“平方毫米”的菲律宾沿海海域权利被践踏。但他未针对菲中合作油气开发议题发表意见。

小马科斯说，新政府“将持续以坚定的声音与中国对话”，但强调马尼拉不能与中国开战，“这是我们现在最不需要的事”。

菲律宾、中国、台湾和东南亚多国存在南海主权争议。海牙常设仲裁法院于2016年7月公布南海裁决，指北京“对南海水域资源无历史性权利”，并表示“届由妨碍菲律宾捕鱼和石油开採、建设人工岛屿，以及未阻止中国渔民在该区域捕鱼活动，中国侵害菲律宾在其专属经济区享有的主权权利”。

杜特尔特上任后，为与北京当局改善关系，搁置南海仲裁结果多年。马尼拉与北京于2018年签署“关于油气开发合作的谅解备忘录”，并于2019年召开“菲中油气开发合作政府间联合指导委员会”首次会议，同意进一步推动油气开发方面的沟通和协调。