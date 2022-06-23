昂山素季被单独关押进缅甸首都的一所监狱

缅甸/昂山素季

执政的缅甸军政府周四今天宣布，缅甸被推翻的前领导人昂山素季已从软禁转为单独监禁在军方建设的首都内比都的一座监狱中。据非政府组织人权观察的亚洲副主任菲尔-罗伯逊（Phil Robertson）说：“我们看到的是，缅甸军政府正朝着对昂山素季更加大惩罚的阶段发展。他们显然是在试图恐吓昂山素季和她的支持者。”

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缅甸前民选领导人，曾任资政的昂山素季被军事政变上台的军政权单独关押在首都的一所监狱里。缅甸军政府发言人Zaw Min Tun在一份声明中说：“根据刑法（......），昂山素季在监狱中被单独监禁。”

据法新社今天报道称，接近此案的消息人士说，自去年政变下台以来，昂山素季一直被软禁在内比都一个未公开的地点，由几名家庭工作人员和她的狗陪同。这位77岁的诺贝尔奖获得者只是出来过参加她漫长的审判中的听证会，她将面临总共几十年的监禁。

一位接近此案的人士告诉法新社，6月22日，昂山素季被转移到监狱里。消息人士说，她的工作人员和狗没有陪伴她，消息并说，监狱大院周围的安全措施 "比以前更严格"。该消息人士说，"据我们所知，昂山素季的健康状况良好。"

据非政府组织人权观察的亚洲副主任菲尔-罗伯逊（Phil Robertson）说：我们看到的是，缅甸军政府正朝着对昂山素季更加惩罚性的阶段发展。他们显然是在试图恐吓她和她的支持者。

周二，一位接近此案的消息人士说，今后对昂山素季的审判将在内比都监狱进行。在以前的军政府统治下，她在缅甸最大城市仰光的家庭庄园里被软禁了很多年。 在目前的拘留中，她与外界的联系仅限于听证会前与律师的简短会面。

消息人士说，迄今为止，听证会一直在首都内比都的一个市政大楼举行，此后将在 "建在该市监狱内的全新特别法庭 "继续举行，但没有详细说明。据法新社，许多国际观察家谴责这次审判是出于政治动机，企图将赢得2015年和2020年选举的独立英雄的女儿永远排除在权力之外。

5月底，缅甸前领导人昂山素季的亲属向联合国工作组投诉缅甸军政府，谴责这是 "司法绑架"。缅甸军政府对昂山素季的审判是闭门进行的，她的律师被禁止对媒体和国际组织讲话。

缅甸军事政变使国家陷入混乱。据当地一个非政府组织称，有近2000名平民被安全部队杀害，超过14000人被捕。

这位1991年诺贝尔和平奖得主在缅甸仍然是一个非常受欢迎的人物，尽管她的国际形象已经因为她无力维护遭受歧视和严重虐待的穆斯林少数民族罗兴亚人而受到损害。但自从昂山素季被捕后，她就完全被消失了，只出现在国家媒体在法庭上拍摄的罕见镜头中。

昂山素季已经被判定犯有贿赂、煽动暴力、违反与新冠病毒有关的疫情条例和违反电信法的罪行，法院判处她11年监禁。

法新社说，昂山素季于上周日年满77岁。据接近此案的消息人士透露，周一，昂山素季还带来了一个生日蛋糕，在法庭听证会前与她的律师一起享用。