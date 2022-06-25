尹锡悦：加强韩美日合作 对华发展互惠关系

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韩国总统尹锡悦在6月24日的讲话中表示，在加强韩美日三方合作的同时，基于韩中相互尊重精神，进一步发展两国互惠合作关系。首尔周六还举行了韩战爆发72周年的纪念仪式。

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韩联社与韩国统一部周五在首尔联合主办了2022年半岛和平研讨会，主题为“尹锡悦总统时代：美中俄争霸与韩半岛的走向”。韩国总统秘书室宣传首秘崔英范在开幕式上代读尹锡悦致辞。

尹锡悦在致辞中指出，韩国目前面临着各种挑战和危机，新冠疫情、气候变化、粮食能源危机、朝鲜军事挑衅等更为多样的问题对韩国经济、安全与和平构成威胁。他提出，在防止和克服危机的过程中，韩国应继续加强与美日等核心友邦的合作，同时基于相互尊重的精神与中国发展互惠合作关系。

据韩联社报导，尹锡悦表示，他将在下周进行的北约峰会上与共享核心价值的友邦国家讨论安全合作方案，除了传统的军事安全之外，将合作外延扩至气候变化、网络和能源安全、人工智能等新兴技术。借此机会，尹锡悦将成为首位出席北约峰会的韩国总统。

尹锡悦还提及，明日韩国将迎来韩国战争爆发72周年纪念日，为了防止悲剧重演，我们应拥有稳固的安保和外交基础。面对朝鲜威胁国民生命安全、自由和平的挑衅行为，我们将根据原则携手国际社会严肃坚决应对，但始终敞开对话之门。

此外，韩战爆发72周年纪念仪式25日在首尔奖忠体育馆举行。韩国国务总理韩悳洙亦发表致辞。报导称，韩悳洙指出，近期朝鲜接连发起的导弹挑衅和核威胁对韩半岛、东北亚的稳定乃至全球和平构成威胁。韩方时刻铭记只有强有力的国防力量和安保态势才能确保和平。同时，韩方将向朝鲜提供人道主义援助，并为争取国际社会支持韩半岛和平付出不懈努力。

韩悳洙称，72年前的今天，敌军南侵引发的韩国战争使整个国土化为一片废墟。但伟大的国民从战争废墟中重新站了起来，以不屈不挠的意志缔造了震惊世界的奇迹。这全归功于为这片土地的自由与和平勇于参战的烈士们的牺牲和献身精神。

韩悳洙强调，韩国绝不会忘记护国英雄的牺牲。政府将以负责到底的“一流报勋”全力保障参战有功人士及其家属享受荣誉并健康生活。他称，政府将把参战烈士守住的自由大韩民国发展成为和平繁荣的韩半岛。这就是国家对参战烈士崇高牺牲及献身精神的真正回报。

平壤方面，据朝中社报导，多个劳工团体24日为“625反对美国帝国主义斗争之日”进行了集会。