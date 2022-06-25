美英日澳新发起“蓝色太平洋伙伴”倡议：巩固五国在该地区的地位

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美国、日本、澳大利亚和新西兰6月24日发表联合声明，宣布发起“蓝色太平洋伙伴”倡议，以帮助太平洋岛国应对各种挑战，并增强他们与地缘政治竞争日益激烈的该地区的联系。

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据《金融时报》报导，华盛顿及其盟友在与太平洋岛国进行了几天的会谈后，于周五创建了 “蓝色太平洋伙伴”倡议。该计划旨在帮助斐济、帕劳、萨摩亚和马绍尔群岛等太平洋岛国解决从气候变化到非法捕鱼等问题，但它也标志着这些国家加强了制衡中国倡议的努力。一位美国官员告诉记者称，“蓝色太平洋伙伴”将包括一系列措施，包括加强在整个地区的外交存在，并帮助各国应对气候变化和非法捕鱼。该官员说，美国还将向地区内各国提供更多的新冠疫苗。据悉，该倡议还将包括一项安排，将太平洋岛国的年轻领导人送到美国参加行政教育课程。

不过，这位官员补充说，美国重振与太平洋地区的交往有一个“不可否认的安全因素”。他说：“随着时间的推移，我们可能会采取一些安全措施，帮助巩固我们在该地区的地位。”该官员补充说：“我设想我们将有更多的船舶访问，更多的接触。甚至可能会有一些更持久的东西。”这位官员提及，“蓝色太平洋伙伴”倡议是为了扭转一段时间以来美国在该地区的存在，从外交到和平队接触的凋零。他说：“这是为全面提供资源并与其他伙伴合作的尝试”，同时强调这是一项多国共同努力。

报导指出，此举是美国、澳大利亚和新西兰对中国和所罗门群岛之间达成的新的安全合作框架协议后，对北京在太平洋地区不断上升的影响力感到非常震惊数月后发起的倡议。中所安全协议的达成引发了对中国可能在一个地理上更靠近澳新两国的地区建立军事基地的担忧，使中国军队在太平洋地区投射力量的能力大大增强。

该协议草案内容遭媒体曝光后，美国及其盟国的一些官员承认，从军事角度来看，他们对占据战略要地的太平洋岛国没有给予足够的重视。这引发了一系列的外交活动，并促使来自美澳日政府的高级代表团访问该地区。美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）周四在出席战略与国际研究中心智库所举办的有关太平洋地区的研讨会时表示，虽然美国已经采取了一些积极的行动，但需要“大大增强我们的努力”。

在同一活动中，萨摩亚驻联合国大使卢特鲁（Fatumanava-o-Upolu III Pa'olelei Luteru）对拜登政府所表达出愿意加强与该地区接触的意愿表示欢迎。他谈到，过去美国往往没有充分强调这一点。卢特鲁说：“我们很高兴看到美国已经承诺提升对该地区的参与（和）支持”。

今年早些时候，美国表示将在所罗门群岛开设大使馆，自1993年以来，美国一直缺乏在该国的长期外交存在。这位官员说，美国将进一步加强其在太平洋地区的外交存在，并将在所罗门群岛之外开设更多的大使馆。该官员补充说，包括韩国、加拿大和德国在内的其他国家也对“蓝色太平洋伙伴”倡议表示了兴趣。法国此前加入了在华盛顿举行的会谈，但决定暂时不参与该计划。据两位熟悉情况的人士透露称，巴黎方面希望在作出承诺之前与该地区进行更多协商。

美英日澳新五国24日发表的联合声明指出：“太平洋岛国地区拥有地球表面近五分之一的面积和许多最紧迫的挑战，从气候危机到新冠病毒大流行，再到对基于规则的自由和开放的国际秩序越来越大的压力。正是在这种情况下，作为区域行动的首要推动者，太平洋岛国论坛承诺将其成员组织起来，‘作为一个集体，如果我们要解决我们日益共同的挑战’。”

声明称：“当我们这些国家——澳大利亚、日本、新西兰、英国和美国继续支持太平洋地区的繁荣、复原力和安全时，我们也必须通过更紧密的合作来利用我们的集体力量。为此，我们的政府于6月23日和24日派遣高级官员前往华盛顿，与太平洋地区的代表团团长和其他合作伙伴，包括法国，以及以观察员身份的欧盟进行磋商。这些会议是在与太平洋伙伴，包括与太平洋岛国论坛秘书处进行讨论之后举行的；这些讨论仍在进行，包括与参与该地区的其他伙伴进行讨论。今天，我们五个国家启动了一个包容性的非正式机制，以更有效和高效地支持太平洋的优先事项：‘蓝色太平洋伙伴’。”

声明表示：“这项新举措建立在我们对该地区的长期承诺之上。澳大利亚和新西兰是该地区的一员，也是太平洋岛国论坛的成员；日本、英国和美国是创始对话伙伴。我们这些国家与太平洋岛国保持着密切的人民联系，并且是太平洋岛国的长期发展伙伴，这反映在我们对该地区的发展援助总额达21亿美元。我们团结一致，共同决心支持一个有利于太平洋地区人民的区域。我们在如何实现这一愿景方面也是团结一致的——根据太平洋区域主义、主权、透明度、问责制等原则，最重要的是，由太平洋岛国领导和指导。”

声明指出，以这些原则为核心，“蓝色太平洋伙伴”的合作伙伴旨在，“1. 更有效和高效地为太平洋地区提供成果。我们五国将根据太平洋岛国论坛即将出台的《2050年蓝色太平洋大陆战略》，共同或单独加强我们现有的努力，支持太平洋地区的优先事项。为此，我们将与太平洋伙伴合作。我们将对现有的项目进行摸底，并对未来的项目进行规划，寻求推动资源，消除重复，缩小差距，这将避免太平洋政府和太平洋人民承受更大的负担和失去机会。同时，我们每个政府将继续提高我们各自在该地区的努力的雄心。”

声明称：“2. 加强太平洋区域主义。‘蓝色太平洋伙伴’将通过促进与我们各国政府更有力和更经常的接触，与太平洋各国政府和太平洋岛国论坛建立更密切的联系。我们将进一步提升太平洋地区主义，以一个强大而团结的太平洋岛国论坛为中心，将其作为区域架构和我们各自在该地区的做法的一个重要支柱。”

声明称：“3. 扩大太平洋地区与世界的合作机会。太平洋岛国论坛将鼓励和促进任何与太平洋地区价值观相同、旨在以建设性和透明的方式为该地区人民谋福利的其他伙伴与太平洋地区进行更多接触。在发展过程中，太平洋岛国论坛将保持其包容性、非正式性，并对与其他同样投资于太平洋岛国并致力于与之建立伙伴关系的伙伴进行合作持开放态度。在全球范围内，太平洋岛国论坛将确定扩大太平洋地区参与国际论坛的机会。”

上述五国表示：“在每个阶段，我们都将在太平洋岛国的领导和指导下进行。我们将寻求太平洋地区对《太平洋伙伴关系协定》的工作方针和旗舰项目的选择的指导。在华盛顿的会议上，包括在布莱尔宫，我们的政府和太平洋代表团团长讨论了深化合作的不同领域，包括气候危机、连通性和运输、海事安全和保护、健康、繁荣和教育。我们承诺继续与太平洋各国政府以及太平洋地区领导的区域机构，特别是太平洋岛国论坛进行接触；我们将根据即将在斐济（首都）苏瓦举行的太平洋岛国论坛领导人会议的成果调整我们的工作。今年晚些时候，美国打算邀请伙伴国的外交部长召开会议，审查我们的进展。”