俄乌战争后首次出访 普京将访问塔吉克和土库曼

政治

俄罗斯国营电视台26日报导指出，俄国总统普京（Vladimir Putin）本周将访问中亚地区国家塔吉克斯坦和土库曼斯坦，这将是普京下令挥军侵略乌克兰后的首次出访行程。

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俄罗斯-1频道（Rossiya-1）的克里姆林宫记者帕维尔·扎鲁宾（Pavel Zarubin）表示，普京将访问塔吉克斯坦和土库曼斯坦，然后在俄国首都莫斯科跟印尼总统维多多（Joko Widodo）进行会谈。

造访塔吉克首都杜尚别（Dushanbe）期间，普京将会见塔吉克总统拉赫蒙（Imomali Rakhmon），他是俄国的亲密盟友。

扎鲁宾提到，普京也将在土库曼斯坦首都阿什哈巴德（Ashgabat）出席里海国家峰会，与会者包括亚赛拜疆、哈萨克斯坦、伊朗和土库曼斯坦等国的领导人。

俄罗斯新闻社（RIA）引述俄国国会上议院议长马特维延科（Valentina Matviyenko）说法报导，普京还计划于6月30日和7月1日访问白俄罗斯格罗德诺（Grodno）市，与白俄总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）参加一场论坛会议。