日美韩首脑峰会将于29日在北约峰会期间举行

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自首尔方面消息，日美韩首脑将于6月29日借在西班牙首都马德里举行的北约组织（NATO）峰会之机举行三边会谈。

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北约峰会将于6月28日至30日在西班牙首都马德里举行，峰会主要议题包括商议继续向乌克兰提供支持、审议芬兰和瑞典入约问题，以及通过指导联盟未来十年发展的新版“战略构想”（Strategic Concept）报告等。

据韩联社报导，韩国龙山总统府方面26日向记者公布了上述日程安排。韩国总统尹锡悦将于27日启程前往马德里。他将成为首次出席北约峰会的韩国领导人，此次也将是韩美日领导人时隔4年零9个月再次聚首。

据介绍，韩美日正协调于29日下午2时30分举行三边会谈的事宜，具体时间可能会有所调整。除三国领导人外，各方随行人员也将列席。

报导指，韩日双边会谈和韩日澳新四边会谈前景不明朗。预计韩日领导人也不会以从简的会外会形式对话，但两国领导其间至少可借欢迎晚宴、北约峰会、韩美日首脑会谈之机会面三次。

东京方面，当被记者问及日韩首脑是否会在北约峰会期间举行双边会谈的提问，日本首相岸田文雄周六回答称：“目前，日本和韩国之间没有安排双边会谈。日本希望根据日本迄今为止的一贯立场，考虑如何处理会谈的问题。无论如何，目前还没有计划。”

此外，韩国总统府方面就韩日澳新四边会谈表示，由于峰会日程安排紧凑，韩国、日本、澳大利亚、新西兰四个受邀与会的非北约成员国领导人能否另行会晤暂不明确。