日本首相首次参加北约峰会 日美韩首脑举行会谈

北约峰会/日本

日本首相岸田文雄当地时间29日在西班牙首都马德里，出席了欧美军事同盟“北大西洋公约组织”（NATO）首脑会议，这是日本首相首次参加该会议。在北约峰会期间，应邀参加峰会的岸田文雄在当地时间29日与美国总统拜登和韩国总统尹锡悦举行三国首脑会谈，日、美、韩三国首脑会谈为相隔5年后首次。

广告 继续浏览后续

在三国首脑会谈中，岸田首相指出：“加强日美韩合作至关重要，包括增强日美同盟和美韩同盟的威慑力在内，日美韩三国的合作是不可或缺的。”

会上，三国首脑主要讨论了如何应对反复研制核武器和发射导弹的朝鲜，并确认了恢复日美韩三国防长会谈所商定的联合军事演习。

此外，以中国的海洋活动为背景，三国同意推进在安全保障方面加强合作。

峰会期间，岸田文雄当地时间29日还与韩国、澳大利亚、新西兰首脑在马德里举行四方会谈，确认为了印太地区的和平稳定，将继续紧密沟通，会议由岸田首相主持，这是四国首脑首次会谈。

四国首脑谴责了“俄罗斯侵略乌克兰”，此外，基于印太与欧洲的安全保障密不可分的认识，在商定四国合作的同时，也强调了推进与北大西洋公约组织（NATO）合作。

韩国总统尹锡悦、澳大利亚总理阿尔巴尼斯、新西兰总理阿德恩出席了会谈。

北大西洋公约组织（北约）在29日的首脑会议上，时隔12年，首次修订了制定未来10年行动方针的“战略构想”，并首次提及中国。

关于俄罗斯和中国，首脑们指出，“中俄正在深化战略合作，互相正在强化彼此破坏以规则为基础的国际秩序的企图”，对中俄合作表现出警戒的态度。

另一方面，会议明确提出“我们将加强与印太伙伴国家的对话与合作，应对跨地区问题”，会议宣布了一项强调与日本、韩国、澳大利亚、新西兰等国共同斗争的政策。

北约在29日的一部分会议中，首次邀请岸田文雄首相等日本、韩国、新西兰、澳大利亚四国领导人参加，并分享了以上的想法。中国避免批评俄罗斯入侵乌克兰，反对对俄罗斯实施制裁，日本、美国和欧洲对中国和俄罗斯的接近的担忧正在与日俱增。

在峰会上，岸田提及中国在东海和南海试图单方面改变现状以及包括核战力在内的不透明的军备增强，他指出：“乌克兰今天可能是东亚明天，对此我抱有强烈的危机感”，他认为国际社会有必要团结应对。

岸田表示将通过向北约总部派遣自卫官等深化与北约的合作，他还展示年以内从根本上加强日本防卫能力的强烈决心。

在29日会后的记者会上，北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格批评中国加强军备并威胁台湾，他还指出：中国“散布俄罗斯的谎言和虚假信息”。

同时他指出：“中国不是敌人”，但是他说：“要维护国际秩序，我们应该与伙伴国家并肩战斗。”

在新战略构想中，俄罗斯被定位为“最大和直接威胁”，并表示将大幅加强北约对其的防御态势。他首次提及中国，并将其“恐吓政策”视为对美国和欧洲安全保障的“挑战”。