韩总统尹锡悦：韩美日一致认为有必要重启军事安全合作

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韩国总统尹锡悦7月1日从西班牙返回韩国时在专机空军一号上向随行记者表示，韩美日首脑一致认为有必要重启暂停许久的三边军事安全合作，以应对朝核问题。

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此前，尹锡悦6月27日启程赴西班牙出席北约峰会，也是受邀出席北约峰会的首位韩国总统。他在为期五天的访问期间出席韩美日首脑会谈、韩日澳新四国首脑会谈和各种双边会谈等共16场外交活动。

据韩联社报导，尹锡悦周五在乘坐专机返韩途中召开记者会，并就“韩美日首脑会谈是否得出有进展的朝核合作方案”的提问做出了上述回答。他补充说，有关方案将由各国外长、防长和国安官员进一步讨论，并从中得到细化。

尹锡悦介绍，北约峰会的主要议题是乌克兰事态和朝核问题，与会各国领导人在会上一致认为有必要针对朝核问题采取相当强硬的应对措施，管控韩半岛的紧张局势。

尹锡悦指出，此行当中，韩美日首脑三边会谈是最重要、最有意义的一项外交日程，第二大重点是出席北约峰会听取各国领导人对安全形势的看法，北约亚太地区伙伴国（AP4）峰会也相当有意义。上次的美日韩三国领导人峰会还要追溯到2017年9月的联大期间。据日本外务省介绍，三国领导人此次时隔近5年举行的峰会时长仅约20分钟。

日本首相岸田文雄29日就与韩方领导人的接触向媒体介绍称：“在这次首脑会议上由（西班牙）国王主持的晚宴上，日本和韩国的领导人在很短的时间内进行了简短的问候，我表示希望我们能够努力将日本和韩国之间非常困难的关系恢复到健康的关系。无论如何，日本政府希望基于日本的一贯立场，与尹总统和韩方保持密切沟通，以使日韩关系恢复到健康关系。”

报导指，尹锡悦还介绍了以核电和韩国国防产业为主的“经济外交”成果。尹锡悦称，我们向各国领导人介绍了韩国自主研发的“APR1400”（韩国型核电站）并分发了相关图册，积极宣传韩国核电站能以全球最低廉的造价、最安全、最迅速地完成施工等优势，并获得了广泛关注。

国防产业方面，尹锡悦国防产业方面表示，受乌克兰事态影响，不少国家都希望能够加强本国的国防力量，进一步发展国防产业技术。他提及，许多国家希望从初期阶段开始就与韩国合作研发，共享技术。韩国国防部长官和产业部长官今后将分别与有关国家进行接洽和具体协商。