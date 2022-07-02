伊朗南部今晨有6级地震

伊朗/地震

伊朗南部今天发生地震。伊朗也是地震多发国家。根据伊朗国家电视台报道，在南部霍尔木兹甘省的连续三次地震中，已经有3人死亡，49人受伤，其中包括受灾最严重的塞耶科什村。

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伊朗南部发生规模6.0级地震。据法新社引述美国地质调查所（US Geological Survey）报告，这起地震发生在霍尔木兹甘省（Hormozgan）港口城市阿巴斯（Bandar Abbas）西南方约100公里处。 而伊朗通讯社称，地震震央靠近塞耶科什村（Sayeh Khosh）。

据伊朗国家通讯社说，周六早些时候在伊朗南部发生的6.0级地震，是浅层地震。

根据美国地震协会的数据，第一次地震发生在大约02:00（格林尼治标准时间21:30），震级为6级，深度为16公里。据同一消息来源称，两小时后又发生了两次余震，震级分别为5.7和6级，震源深度为10公里。

根据当地电视画面，塞耶科什的几栋住宅楼倒塌，该镇在停电后陷入了黑暗。据伊朗国家电视台报道，在有50万人居住的该省首府班达尔-阿巴斯，地震后人们在街上过夜，加油站外排起了长队。同一消息来源说，受影响地区的近30个村庄的电力也被切断了。

据美国地震研究所称，伊朗这次地震发生在阿巴斯港西南100公里处的一个地区。 2021年11月，霍尔木兹甘省遭受了6.4级和6.3级的地震袭击。

伊朗位于几个构造板块的边缘，是一个高地震活动区。

2003年，一场6.6级的地震部分摧毁了伊朗东南部的巴姆市，至少造成31000人死亡。但伊朗最致命的地震是1990年的7.4级地震，在该国北部造成4万人死亡。