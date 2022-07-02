新西兰总理：世界从乌克兰受入侵应得到的教训是将会有国际回应

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新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）7月1日到访伦敦之际在参加智库活动时表示：“我认为，我们希望世界从对乌克兰的非法和无理入侵中得到的教训是，将会有一个回应”。她称：“基于规则的秩序将得到捍卫。”

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阿德恩周五与英国首相约翰逊（Boris Johnson）在唐宁街10号举行了会谈。她并受邀参加了由英国皇家国际事务研究所（Chatham House）举办的对话活动。据了解，阿德恩在演讲一开始时首先回忆了她曾经在伦敦工作的时光，包括在英国前首相布莱尔内阁中担任政策顾问的经历。

由于此次对话的主题是新西兰的国际前景和外交政策中的优先事项，阿德恩随后在讲话中提到了中国议题。她说：“中国，我们的头号贸易伙伴，一个自1970年代以来就与我们有外交关系的国家，在我们的地区变得越来越强硬（assertive）。”她谈到：“法治在南中国海受到挑战，我们在那里看到建造人工岛、军事化和对航行自由构成风险的行动。”

阿德恩29日在参加北约峰会时讲话称：“中国在最近一段时间也变得更加强硬（assertive），更愿意挑战国际规则和规范。”她在与约翰逊会谈后发表的联合声明中并提及，“两国还强调了台湾海峡两岸和平与稳定的重要性，并鼓励通过对话和平解决两岸问题。”

阿德恩在当天的发言中强调，俄罗斯入侵乌克兰给印太地区带来的教训是，“战争从来不是答案”。她说：“外交，外交，外交，直到证明它已经失败，对话和外交是无比重要的。”她谈到：“在（印太地区）这里，我不愿意假定任何特定的轨迹，让我们继续确保我们在每一个转折点使用外交手段，试图防止我们地区或任何地区的冲突，因为如果从乌克兰的战争中有一个教训，那就是战争是毁灭性的，永远不会是答案。”

阿德恩补充说：“但同样，我认为我们希望世界从对乌克兰的非法和无理入侵中得到的信息是，将有一个回应。基于规则的秩序将得到捍卫。”当《悉尼先驱晨报》和《时代报》的记者追问为什么这种方法未能阻止俄总统普京入侵乌克兰，以及这种方法对中国领导人习近平是否有效时，阿德恩表示，她不是采访为什么发生乌克兰战争的正确对象。她还拒绝说明，如果她所提倡的对话和外交战略失败，台湾若遭受攻击，新西兰会如何回应。

阿德恩说：“将继续推动的是，我们永远不要只是简单地假设什么都做不了......而导致国家——不点名——被完全被孤立，因为在某种程度上，那么，你就创造了一种不可避免的情况。”她说：“这就是为什么新西兰的观点是对话、对话、对话，但当你看到明显超出你预期的事情时也要大声说出来。”她随后补充说，该地区不需要通过军事化以感到安全。

阿德恩强调，新西兰的外交政策是“激烈的独立”，并依赖于利用多边机构。她承认这些国际机构不符合目的，需要进行改革，但她说这些机构为人口少的国家提供了重要的发言权，否则这些国家会在地理上被孤立。阿德恩补充说，新西兰采取多边方式的一个例子是该国引入了制裁制度，而在今年早些时候俄罗斯入侵乌克兰之前，新西兰并没有这种制度。

阿德恩表示，新西兰批评中国强化在太平洋地区的存在是错误的，她说北京一直与太平洋国家有着牢固的关系。阿德恩说：“多年来，中国一直是我们地区援助和发展项目的合作伙伴，当我们欢迎其他国家按照太平洋地区的条件进行参与时，我们点名增加存在感是错误的。”

阿德恩强调各国应始终保持主权，并称气候变化是太平洋地区最大的安全优先事项。她说：“气候变化是太平洋岛国和领土的一个重要的长期安全和发展问题，其威胁到各个方面，使他们的生存面临危险。”据了解，阿德恩的政策口号是在新西兰经历的新冠疫情限制措施期间创造的，即 “要坚强，要善良”。