40年前日本电视机中国抢手 中国电视机今撬开日本市场且人气上升

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新冠疫情下的“宅家”已开始改变电视的热门机型。可以看视频网站的小型低价机型正在扩大销量。随着平板电视的普及，日本国内的电视市场正在迈向大型化，但希望独自看电视的消费者需求增加，而抓住了这种需求的中国电视在日本市场上的人气上升。

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据日本经济新闻署名汤泽周平报道称，中国电视机在日本市场人气上升。

根据数据统计公司BCN的电器店POS调查，日本经济新闻汇总了日本2022年4月的平板电视的各机型销量排名。价格参考了企业的直销网站和上市时的市场预估价格。结果显示，在2022年4月，4万日元（约合人民币1969元）以下的机型有4款进入前10，相比2019年4月增加3款。在排在前10的机型中，9款在8万日元以下，低价格液晶电视明显受到欢迎。2019年4月仅为6个机型。尺寸主要为24英寸和32英寸等小型电视。夏普、中国海信、海信旗下销售东芝“REGZA”品牌电视的TVS REGZA等跻身前列。

第1位是中国家电大型企业TCL的32英寸电视。市场参考价格在3.6万日元左右（约合人民币1782元），虽然价格低廉，但配备了安卓TV系统，能收看奈飞(Netflix)等主要视频网站。

该报道称，小型电视显示中国企业增长，日本企业下滑。

日本企业为了提高盈利性，在国内减少了低价小型电视的供货，中国企业的机型排在前列。

该报道称，中国企业以零部件的大量采购等大批量作为武器，提高了价格竞争力，在世界各地供应低价电视。