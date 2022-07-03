伊朗：前总统女儿遭指反国家口无遮拦被立案

伊朗

伊朗司法部门周日报告，伊朗前总统阿克巴-哈希米-拉夫桑贾尼的女儿被指控从事反国家的宣传活动和亵渎行为，判刑6个月。根据指控，59岁的前总统女儿哈希米Faezeh Hashemi指德黑兰要求将革命卫队从美国的恐怖组织黑名单中删除是 "有害于国家利益"；她还曾说，伊斯兰先知穆罕默德的妻子Khadija "是一名商人"，这将表明，根据伊斯兰教，"妇女也可以像男人一样从事经济活动"。

广告 继续浏览后续

伊朗前总统拉夫桑贾尼的女儿哈希米因有争议的言论被起诉。据法新社今天报道说，今年5月，伊朗司法部网站Mizan Online就报道，59岁的Faezeh Hashemi因在社交网络上发表关于伊朗革命卫队、政权的意识形态军队和先知穆罕默德的评论而被检察官传唤。

哈希米曾于2012年底因 "宣传 "反对伊斯兰共和国而被捕并被判处6个月监禁。

司法部门的"Mizan Online援引德黑兰检察官阿里-萨利希的话说：“起诉书被移交给法院，她被指控从事反对伊朗伊斯兰共和国制度的宣传活动和亵渎神灵。”

伊朗前总统拉夫桑贾尼的女儿，前国会议员和妇女权利活动家哈希米在4月中旬辩护说，德黑兰要求将革命卫队从美国的恐怖组织黑名单中删除是 "有害于国家利益"。

法新社说，伊朗在为恢复与世界大国达成的核计划协议而进行的谈判中，要求美国把伊朗革命卫队从恐怖主义组织名单上取消。这是伊朗一项关键要求。

据指控，哈希米还在一段视频中说，“先知穆罕默德的妻子Khadija是一名商人，这将表明，根据伊斯兰教，妇女也可以像男人一样从事经济活动。”她还说，“然后先知用了他的妻子的钱。”

根据伊朗官方的Irna机构，哈希米于4月23日道歉，说她 "是在开玩笑（......），没有打算侮辱先知神灵"。

法新社说，哈希米的父亲阿克巴-哈希米-拉夫桑贾尼（Akbar Hashemi Rafsanjani）是1989年至1997年期间的总统，是一个温和派，主张改善与西方和美国的关系。