米利：中国是否攻击台湾是一个政治、政策的选择

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美国参谋长联席会议主席马克·米利（Mark Milley）在英国广播公司（BBC）周日播出的专访节目中表示，中国对台湾的攻击并非迫在眉睫，但美国正在“非常、非常密切地”观察动向。他指出，很明显中国军方在发展在某一时刻攻击台湾的能力，但决定是否攻台将是一个政治和政策选择。

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美国总统拜登（Joe Biden）5月23日在东京当被记者问及“当时机需要，是否愿意军事加入保卫台湾”的提问时，他给予了肯定的答复。拜登并在记者的追问下二度肯定，并称“这就是我们作出的承诺”。尽管白宫在拜登发言后再次澄清美方的相关政策并未改变，但这也是过去数月以来他第三次给予美国会保护台湾免受中国的攻击的答复。

在周日的节目中，面对BBC主持人提出“你认为中国能够入侵台湾吗”的提问，米利回答说：“能够、应该、会，这些都是关键词。”他补充说：“在军事力量方面，我认为中国显然正在发展一种军事力量。习主席曾在公开论坛上提到，他在讲话中提及，他号召解放军发展在某个时间点进攻台湾的军事力量。他们是否会攻击，这是一个政治选择，是一个政策选择。那将基于中方如何评估届时的成本风险收益。”

米利回答说：“我想告诉你，我们非常密切地关注这个问题。如你所知，中国在很大程度上是一个成长中的国家，不仅是世界上的一个经济大国，一个政治大国，而且他们在很大程度上是一个世界上的军事大国。我们美国非常、非常密切地关注中国正在做什么。”

当被主持人问道，“你是否看到任何迹象或任何迹象表明，他们可能会（攻击台湾）”，米利表示：“目前没有任何迹象或警告说有什么即将发生的事情。但同样，我们非常、非常密切地关注它。”

在随后的访问中，主持人谈到英国政府正在缩减英军的规模，英美两国军队是否需要更多的人员编制还是可以完全依赖科技，对此，米利指出，应该注意的是一个国家的军事力量。他提及，当形容一支军队时所使用的军事力量（capability）和能力（capacity）这两个词汇拥有不同的涵义。

米利说，能力指的是军队的规模和诸如人员及武器的数量，这两点都显然非常重要，而军事力量则包括军事科技、教条、作战方式、部队的领导力及其日常技能训练和受训的程度等要素。他强调，由综合要素构成的军事力量才能在战场上展现出一支军队是否和存在多少战力。米利说，职业军人关心的是一支军队综合的军事力量。