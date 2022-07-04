尹锡悦：解决日韩间问题要双方共同努力

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自首尔方面消息，韩国总统尹锡悦7月4日与正在该国访问的日本经济团体联合会（经团联）会长十仓雅和会面。据韩国总统府透露，尹锡悦对激活日韩之间的交流表示期待。他同时就原被征朝鲜劳工问题等主张称：“两国政府应为解决悬而未决的问题付出努力。”此外，经团联访问团当天还与韩国工业联合会（韩工联）代表举行了会谈，这也是受新冠疫情等因素影响日韩两大工业团体近3年来所举行的首次峰会 。

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据共同社报导，十仓雅和借机向尹锡悦表示，为加快经济交流，希望能实现与日本首相岸田文雄的首脑会谈。据十仓雅和透露，尹锡悦的反应是自不必说。尹锡悦政府有意改善日韩关系，但日本方面认为原被征劳工问题的责任在于韩方，对首脑会谈持慎重态度。日韩除原被征劳工问题外，还存在日本加强半导体材料出口管制等问题。据十仓雅和称，此次与尹锡悦的会面中并没有具体讨论。

十仓雅和就半导体出口管制认为，日本视为问题的韩国贸易管理体制已得到改善，对撤销管制表示期待。此前，日韩关系因2018年韩国最高法院判决勒令日本企业赔偿原被征劳工等而恶化。次年2019年日本针对半导体材料的出口管制被韩国认为是对该诉讼的报复，引发了抵制日货运动。报导指，尹锡悦政府星期一举行了商讨原被征劳工问题解决方法的官民共同磋商会首次会议等，正在摸索改善关系。

同样在当天，经团联代表还与韩工联代表举行了峰会。会后，双方还发表了联合声明。声明提及，“会议首先听取了关于两国经济形势和未来前景及其增长战略的报告，随后进行了坦诚的意见交流。韩工联方面解释了2022年5月上任的尹锡悦政府的经济政策，经团联方面则解释了岸田政府的经济政策。”

声明称：“关于日韩为实现可持续社会而开展的合作，实现绿色转型和数字化转型已成为国际上的重大课题，两国工商界应推动在这些领域的相互合作。随着新的冠状病毒感染在全球的传播限制了两国之间的人员往来，我们重申了通过恢复免签证计划使私人交流紧急正常化的重要性。”

声明称：“在国际局势动荡的情况下，保持和发展具有民主和市场经济等价值观的日韩之间的良好关系极为重要。双方一致认为，这不仅有利于两国发展，也有利于东北亚地区的和平与稳定。他还深入讨论了加强日韩经济合作的框架，包括在全球环境中的第三国市场合作。”

声明表示：“最后，经团联和韩工联确认，他们将继续在深化日韩经济关系方面发挥作用。双方同意于2023年适时在东京举办第30届经团联/韩工联峰会。”