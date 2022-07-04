梵蒂冈/方济各

罗马天主教教皇方济各在周一今天发表的一篇采访中否认了关于他可能很快因健康问题而下台的传言，并透露说他可能很快会前往基辅和莫斯科调停乌克兰战争。

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据法新社今天报道称，教皇否认关于他可能辞职的传言。教皇方济各是在刚刚过去的周六在梵蒂冈的住所接受路透社采访时说，"我从未想过这个问题。此刻，不，此刻，不。我说的是真的！"

最近几周，教皇的右膝严重疼痛，迫使他推迟了计划于7月初进行的非洲之行，重新引发了人们对他可能下台的猜测，追随其前任本笃十六世的脚步。但方济各一再表示，如果他的健康状况使他无法领导教会，他自己也可能下台。当被问及这可能何时发生时，他却说：“我们不知道。上帝会说。”

方济各说他的膝盖有 "小骨折"，用激光和磁疗进行了治疗。方济各否认关于他在2021年7月的结肠手术中被诊断出患有癌症的传言，谴责这是 "院落流言"。

据法新社，方济各还说，他有可能在从加拿大回来后前往乌克兰，时间定在7月下旬。方济各说，"第一件事是去俄罗斯，试图以某种方式（对乌克兰战争）提供帮助，但我想去这两个国家的首都。"