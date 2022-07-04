日本抗议中俄护卫舰驶入尖阁诸岛（钓鱼岛）毗连区 中方称“炒作”

中国/日本/钓鱼岛

据日本防务省7月4号透露，中国海军和俄罗斯海军各1艘护卫舰当天相继驶入有主权争议的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近日本领海外侧的毗连区。东京通过外交渠道向北京表达了 "极大的关切"，并再次要求不要再发生此类事件。

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日本共同社报道，日本防卫省称，中国海军的护卫舰当天7点44分前后驶入毗连区，6分钟后驶离至外侧。日本海上自卫队护卫舰“执行了监视任务。护卫省提到，在毗连区航行俄军舰是2日穿过与那国岛和西表岛海域北上的3艘中的1艘护卫舰，在7点05分至8点16分在毗连区内航行。一起行动的其他2艘未驶入毗连区。报道称，俄军舰先驶入毗连区，之后中国军舰驶入。日本防卫省认为，中国军舰可能是在采取监视俄军舰等某种措施。

毗连区指的是领海之外的12海里宽的地带（约22公里）。

日本官房副长官木原诚二在记者会上称：“将坚决且冷静地应对。”他强调：“尖阁诸岛无论是历史上还是国际法上都是日本固有领土......将坚决守护我国领土和领海到底。”

有关中方对抗议的回答，木原仅称“无可奉告”。据外务省称，中方提出了自己的主张。

中国官媒《环球时报》周一指责近期日本政府及媒体频频炒作钓鱼岛问题。并称“钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中国对钓鱼岛的主权拥有充分的历史和法理依据。中国公务船在本国领海范围内开展执法活动，正当合法，无可争议，也将继续常态化进行下去。”

法新社报道，中国海岸警卫队的船只在无人居住的尖阁群岛（北京称钓鱼岛）附近经常发生侵扰事件，但这是自2018年以来第一次有中国军舰如此接近，进入 "毗连区"。共同社报道引述分析指出，中俄军舰上次几乎同一时间段在毗连区航行是在2016年6月。

报道称，今年 5月下旬，中国和俄罗斯的轰炸机一起在日本附近飞行，这被东京视为一种挑衅，因为当时东京刚刚举办了 "四国安全对话"峰会，这是美国、日本、印度和澳大利亚之间的非正式联盟，目的是在亚太地区制衡中国。

自俄罗斯开始入侵乌克兰以来，日本和俄罗斯的关系也急剧恶化，东京加入了西方对莫斯科的制裁。