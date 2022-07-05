中国海警船进入钓鱼岛水域 日本连续两天提出抗议

中国/日本/钓鱼岛

资料图片：2016年8月6日日本海上保安本部在中日有主权争议的钓鱼岛附近水域发现中国海防船只。

日本第11管区海上保安本部（那霸市）5日发布消息称，中国海警局两艘公用船只于当日凌晨4时33分左右进入钓鱼岛周边日本认为是“领海”的水域。日本政府对中方表示强烈抗议，而日本防卫省4日上午宣布，一艘中国海军舰艇进入钓鱼岛周边日本认为是“领海”的毗邻区，此外，经防卫省证实，4日上午，一艘俄罗斯海军舰艇也在钓鱼岛日本认为是“领海”的毗邻区航行，针对中国海军舰艇的动向，日本外务省审议官山田重夫与中国驻日本大使孔铉佑通电话表示抗议，要求防止再次发生此类事件，这是日本连续两天向中方提出抗议。

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据日本海上保安厅称，5日凌晨4时33分左右，随着一艘日本渔船（三名船员）进入“领海”，中国海警局的两艘海警船也进入“领海”，表现出要接近这艘渔船的意图，日本海上保安厅巡逻艇向中国海警船反复提出了“退出领海”的要求，并正在努力确保日本渔船的安全，那以后两艘海警船一直留“领海”。

日本官房长官松野博一在5日的记者会上表示：“中国海警船只侵入日本在尖阁诸岛附近的领海，是令人遗憾和不可接受的。”

松野官房长官指出，“中方的行为本身就违反了国际法，并表示通过外交途径向中国政府提出了强烈抗议，并敦促中国海警船尽快离开领海。”

松野表示： 我们将维持警戒的态势，进行万无一失的警戒与监控，冷静果断加以对应。

而日本防卫大臣岸信夫5日在新闻发布会上说：一艘中国海军舰艇4日进入尖阁诸岛领海外侧毗邻区水域，这是需要严重关切的事态。”

岸大臣指出，中国舰艇“有可能是对应俄国舰艇航行的”。 对于中俄两军是否是联合行动，他表示，“有可能，但是不能断定。”