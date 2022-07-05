韩国拟推动构建亚太四国定期协商机制

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自首尔方面消息，韩国政府决定以总统尹锡悦出席北约峰会为契机，推进包括韩国、日本、澳大利亚、新西兰的所谓亚太四国建立定期的协商机制。尹锡悦是首位受邀参加北约峰会的韩国总统，他与上述其他三国的领导人在上周出席了于西班牙首都马德里举行的北约峰会。

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据韩联社报导，尹锡悦周一在龙山总统府主持召开幕僚会议时表示，当前经济形势十分严峻，经济问题不分国界，并指示幕僚们致力于落实与经济安全有关的北约峰会后续措施，与各部门就此随时保持沟通。

报导指，为了加强与北约的合作，会议探讨多项北约峰会的后续措施，包括构建亚太四国沟通渠道的定期磋商机制、与北约缔结伙伴关系、在比利时新设韩国驻北约代表团、加快检查印太战略等。据悉，尹锡悦在上周四与北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）会谈时表明，将通过新设韩国驻北约代表团、缔结伙伴关系进一步加强双边合作。

报导称，尹锡悦提及本次北约峰会之行成果时表示，多国就共享价值的国家之间应携手应对全球通胀和供应链问题形成共识。他指出，北约此次邀请韩国、日本、澳大利亚、新西兰与会，意味着印太地区在全面安全合作领域至关重要。他提及，“全面安全”不仅包括传统的政治和军事安全，还覆盖经济安全等全球热点问题。

尹锡悦称，“我在访问期间与10多个国家领导人举行双边会谈，就核电、军工、半导体、供应链等经济安全议题进行了富有建设性的讨论”。韩方重点介绍了韩国核电在技术、安全、价格方面具有优势。

尹锡悦说，韩方此次向北约成员国和伙伴国介绍了通过基于自由、人权、法治这些普世价值的国际秩序实现和平与繁荣的目标。他强调，各方就朝核问题对韩方立场表示认可，还表明了合作意愿。