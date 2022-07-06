菲律宾新任总统小马科斯：计划扩大与中国关系的范围

菲律宾/中国/亚洲

6月30日宣誓就职的菲律宾新任总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）7月2日向媒体表示，他希望在南中国海争议问题之外“扩大”该国与中国关系的范围。小马科斯将在中国外长王毅访问菲律宾时与他会晤。王毅7月3日至14日访问东南亚国家。

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据悉，虽然菲律宾在王毅的行程中，但还没有宣布其具体到访日期。小马科斯说，他们的会晤将集中在寻找“解决我们所存在的冲突的方法”。

小马科斯于当地时间周二下午在马拉坎南宫的新闻发布会上说：“我一直建议的方法之一是，我们的关系不仅仅是在一个层面上——西菲律宾海（南中国海）。让我们在此基础上进行补充。让我们进行文化交流，教育交流，甚至军事交流，如果这将是有益的话。”

小马科斯提到菲律宾应与东盟和亚太经合组织等地区地缘政治的“重要行为者”合作。他还说，亚太领导人是“区域地缘政治的重要参与者......因为他们是其中的利益相关者”。

小马科斯表示，他计划扩大菲律宾与中国的关系，包括在其他领域的讨论，如通过私营部门引入更多政府间协议和合资企业，以解决这一问题。中国已经是菲律宾政府通过其“建设、建设、建设”计划在前一届政府的基础设施项目中的合作伙伴之一。

“基本上一直在努力寻找改善关系的方法，我们有很多建议给他们，在这个意义上，正如我所说的，我们希望我们能增加范围，”小马科斯说。自2016年以来，菲律宾对中国在南中国海争议海域的活动已提出了230多次外交抗议。