安倍前首相遭枪击后死亡

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日本前首相安倍晋三周五在奈良遭到枪击后不治身亡，俄罗斯在第一时间谴责"滔天罪行 "和 "恐怖主义行为"。

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俄罗斯外交部在一份声明中说：我们相信，那些构思和实施这一滔天罪行的人将因这一恐怖主义行为而受到应有的惩罚，这一行为没有也不可能有理由。

据报道，前来对自民党参议院候补者进行声援演讲的安倍前首相刚开始讲话，就听到一声枪响。开枪男子站在他身后约10m外，开枪后立即被警方制服。警方以涉嫌谋杀未遂罪逮捕了这名开枪者，这名枪击者是居住在奈良县的前海上自卫队成员、41岁的山上彻。据说他供述说：他的目的就是杀死安倍。

据消防急救部门介绍，8日下午12时20分左右，一架载有安倍前首相的医院直升机抵达奈良县橿原市奈良医科大学医院。

安倍前首相在现场晕倒，据说枪击安倍的手枪是自制手枪，可能是用3D打印机制成。

现场一名自民党官员说：安倍先生刚开始讲演，我就听到枪声。我想那时已经过了11点30分。事件发生在大和西大寺站附近的巴士总站，安倍没有用街宣车讲演，而是在一个平坦的地面放了一个台子发表演讲。一个人站在几米或十米外，开枪后立即被制服。

7月8日，日本在首相官邸危机管理中心设立了官邸对策室。首相岸田文雄已经停止众议院选举街头演说的日程，从山形县乘坐直升飞机返回东京。

岸田首相对记者们说:“我听说前首相安倍晋三在奈良县被枪杀，现在情况很严重。我知道现在正在采取全力以赴的急救措施。我衷心祈念无论如何也要保住安倍前总理的生命。”

岸田首相表示：“这是在作为民主基础的选举期间发生的卑劣的野蛮行径，是绝对不能允许的，相信多数的国民和我同感。

此外，他表示，“我们还没有对犯罪者的情况完全把握”，并表示将让所有阁僚返回东京召开阁僚会议，以确认政府的对应。

关于对未来政局的影响，他说，“现在是挽救生命的最紧要关头，所以现在对此不应该涉及。”

而目前自民党指导部已经发出指示，暂停参议院选举的一切选举活动。