20国集团外长巴厘岛会晤，西方齐吁俄罗斯停止乌克兰战争

20国集团外长巴厘岛会晤

20国集团外长会议8日在印度尼西亚的巴厘岛开幕。担任20国集团轮值主席国的印尼外长在开幕致辞时，就呼吁停止战争。这是自俄罗斯今年2月底对乌克兰发动战争以来，西方各国首次与俄罗斯领导人共同参加国际会议。紧张关系显然贯穿会议活动。

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的确，美国及其部分盟友原本希望将对乌克兰发动侵略战争的俄罗斯排除在国际会议之外，但作为本届20国集团轮值主席国的印度尼西亚希望在已经持续了四个多月的俄乌战争中保持中立，坚持邀请俄罗斯外长与会。但也同时邀请了并不是20国集团成员的乌克兰外长通过视频发表讲话。

印尼外长在会议开幕致辞中就呼吁立即停止战争。她表示，各国有责任尽快结束战争，在谈判桌上，而不是在战场上，解决争端。

俄乌战争无疑是这次会议的凸出主题。美欧各国与俄罗斯再次就乌克兰战争针锋相对。美国国务卿布林肯向媒体表示，大家今天已经听到全球，而不仅仅是美国，在齐声呼吁俄罗斯停止侵略行动。

与会的俄罗斯外长拉夫罗夫则谴责西方国家将原本应当讨论全球重大经济问题的论坛偏离方向，只要发言，就立即就乌克兰局势严辞抨击俄罗斯。

乌克兰虽然不是20国集团成员，但这次也应东道主印尼的邀请，由其外长通过视频向大会发表讲话。不过，在乌克兰外长发言时，俄罗斯外长离开了会场。

法新社引述外交途径消息报道说，德国外长发言中谴责俄罗斯发动乌克兰战争。拉夫罗夫也在她发言时离开了现场。

西方各国最终没有选择拒绝与俄罗斯领导人共同出席会议。但美国国务卿布林肯表示，拒绝与拉夫罗夫会晤。拉夫罗夫则表示，他不会追着华盛顿要求会谈。

不过在20国集团外长会议开场之前，中国外长王毅与拉夫罗夫曾高调会晤。

预计布林肯会在外长会议之后，于周六与中国外长王毅会谈。

20国集团虽然主要是围绕全球经济话题的论坛。但俄乌战争数月来使得尚未走出新冠疫情冲击的全球经济面对新的难题。印尼外长在开幕讲话中指出，无论是在粮食，或是能源领域，全球都受到战争的影响。

不过，这次巴厘岛外长会议也面对至少两项不曾想到的事件，一是英国首相约翰逊日前宣布辞职，导致与会的英国外相于周五清晨启程回国。二是日本前首相安倍晋三在日本遭遇枪杀，不治身亡。 各国领导人都对安倍遇害表达哀悼。