安倍逝世：布林肯急遽访日 李克强发唁电

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美国国务院宣布：美国国务卿布林肯将于11日访问日本，以追悼前首相安倍晋三的遇害，而中国国务院总理李克强9日致电日本首相岸田文雄，哀悼安倍晋三不幸辞世。

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据美国国务院发言人称，在印尼巴里岛出席8日举行的G20外长会议的美国国务卿安东尼·布林肯9日前往泰国访问，鉴于日本前首相安倍晋三遇害，他紧急改变日程，将在泰国首都曼谷逗留至10日，计划11日前往东京，会见日本政府官员，“向日本人民表示哀悼”。布林肯将成为首个为吊唁而访问日本的美国部长级高官。

日本政府官员10日透露，岸田文雄首相将在11日接受布林肯的礼节性拜访。

而继7月9日中国国家主席习近平就日本前首相安倍晋三逝世向日本首相岸田文雄致唁电后，中国国务院总理李克强7月9日也就日本前首相安倍晋三突遭不幸辞世向日本首相岸田文雄致唁电表示深切哀悼。

李克强表示，安倍晋三前首相曾经为推动中日关系改善发展作出积极贡献。我同他多次会晤，就促进两国关系进行有益交流。我愿同岸田首相加强沟通对话，推动中日关系持续健康稳定发展。

日本方面9日公布了逝世的前首相安倍晋三的守灵式和葬礼的日期。

守灵式仪式定于11日举行，葬礼将12日在东京都港区增上寺举行。两者都只有近亲者参加。 葬礼具体时间和具体地点没有透露。据知情人士透露，自民党和安倍家族的联合葬礼也正在考虑日后举行。

在日本，即使在枪击事件发生两天后的10日，人们也从早上开始，不断前往在事发地大和西大寺站附近设置的献花台。

10日早晨，前来献花的人们排成350米左右长队，有关人员设置了新的献花台。 各个年龄段的男女老少前来献花，有的双手合十，有人含着眼泪地小声说“谢谢”。